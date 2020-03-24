東奧延期1年 郭婞淳正面思考盼自己更強

（中央社記者龍柏安台北24日電）台灣「舉重女神」郭婞淳今天表示，聽到東京奧運延後1年，雖然有些錯愕，不過向來以正面思考問題的她強調：「既然多給我1年時間準備，我就希望自己可以變得更強。」

日本首相安倍晉三在台灣時間今晚7時和國際奧會（IOC）主席巴赫通話，兩人也達成奧運延期1年舉辦的共識。

郭婞淳是舉重女子59公斤量級世界排名第1的好手，也是世界紀錄保持人，今年奧運她將是奪金頭號候選人，不料受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，奧運宣布延期舉行，新的奧運參賽辦法也還未公布，但她仍正面看待。

「既然奧運延後舉辦，我就有更多時間可以準備。」郭婞淳透露，接下來她期望強化自己開把重量，也盼望可以提升每一把的穩定性，最重要的是，「我的夢幻目標就是，明年奧運可以再破世界紀錄。」

郭婞淳坦言，武漢肺炎疫情不僅在亞洲肆虐，甚至在歐洲、全球都引發災情，醫療人員這些日子備受煎熬，每天都得與病毒為伍，「如果奧運如期舉行，不僅增加全球醫療人員的負擔，也會消耗更多的醫療資源。」

依照世界舉重總會（IWF）先前規定，東京奧運參賽積分從2018年11月1日起算，至今年4月30日為止，需至少參加6場以上比賽，取男、女各量級積分排名最高的8名選手參賽。（編輯：謝雅竹）1090324