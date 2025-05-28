港府促進經濟消費 寄希望於老人

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（中央社記者張謙香港28日電）香港當局為了促進經濟和消費，把部分希望寄託於老人。

人口老化持續為香港帶來問題，但港府也設法從中發掘商機，去年成立了「促進銀髮經濟工作組」，研究如何讓老人在經濟和消費方面發揮餘熱，而由政務司副司長卓永興擔任組長的小組，昨天公布了30項相關措施。

官方香港電台報導，卓永興今天在電台節目上表示，10年後，估計本地60歲或以上民眾的消費額可達港幣4960億元（新台幣1.8921兆元），老人是潛在的消費大市場。

他說，有統計發現，60歲以上銀髮族的開支消費大都集中於飲食，因此，保健及餐飲等產品有很大發展空間。

此外，與老人有關的潛在市場還有護理、保健、長者益智玩具、電子穿戴和康復輔助器具等，這些產品可以提升長者的生活品質。

他又說，60至69歲長者屬於「少老」，精力仍然旺盛，有足夠勞動力及生產力，因此，政府勞工處可以改善再就業措施，吸引更多長者再投入勞動市場。

小組昨天召開記者會，公布促進老人消費、推動老人經濟及老人再投入勞動市場等30項措施；這些措施分為5個範疇，包括促進「銀色消費」、發展「銀色產業」、推廣「銀色品質保證」、推廣「銀色財務及保障安排」；釋放「銀色生產動力」。

在記者會上，卓永興表示，政府統計處預測，18年後的2043年，每3名港人便有多於一名長者；面對人口結構轉變的新形勢，香港必須積極應對高齡化帶來的各種挑戰，並在挑戰中抓緊發展機遇，積極探索新產業、新業態。

他說，長者也有一定的經濟條件和消費力，是不容忽視的龐大消費群體，促進銀髮經濟，一方面可為香港經濟注入活力並帶動整體經濟發展，另一方面可以培育優質老人產品及服務模式。

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在促進老人消費方面，小組提出的措施包括在展覽中加重「銀髮經濟」元素、 零售業為長者提供消費優惠、鼓勵飲食界推出適合長者的菜品等。

人口老化問題困擾香港多年，這是港府首次有系統地提出促進老人經濟和消費的藍圖。（編輯：張淑伶）1140528