宛如沉浸時間長河 南科考古館19日開館

（中央社記者張榮祥台南17日電）國立台灣史前文化博物館南科考古館試營運近10個月後，預定19日開館。這座博物館是南台灣首座考古專業博物館，目前展出文物540件，沉浸其中，宛如身陷一條時間長河。

座落於台南市新市區的國立台灣史前文化博物館南科考古館，占地2.44公頃，斥資新台幣15億元，民國103年6月動工，去年完工後試營運。

南科考古館是座地下1樓、地上4樓的建築物，目的是保存及展示南科考古遺址出土的文物；目前展出文物540件，包括第1廳195件，第2廳160件，第3廳64件，特展廳121件。

除展示文物外，館內還有環景動畫，回溯300年前至5000年前的台灣六大史前文化，訴說文明軌跡。

南科園區是台灣當前遺址分布密度最高、文化層序最完整、挖掘面積最大的地區，已發現逾58處遺址，20多年來累積800多萬件出土文物，包括陶器、石器、玉器、骨角器、鐵器、銅器、玻璃器等文化遺物，及植物種子、動物骨骸等生態遺物等。

此外，南科遺址還有建築遺痕、墓葬、溝渠、水井和灰坑等，墓葬數目達2400多具，從大坌坑文化、牛稠子文化、大湖文化、蔦松文化、西拉雅文化到明清漢人文化，橫跨5000年，勾勒出先民重要的生活智慧與風俗習慣。

南科考古館19日開館，但僅當天開放免費參觀，隔天至明年4月30日前，優惠台南市民免費入館；門票售價則是全票80元、團體票60元、優待票50元。

館方建議，參訪南科考古館，先直上4樓由上往下參觀，廊道盡頭設置平台與東側向高鐵軌道平行，能拍攝列車呼嘯而過的景象，平均不到10分鐘就有一班列車，但容許拍攝時間不到5秒。（編輯：屈享平）1081017