一天學一句廣東話 讀字書展遇見香港文化

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（中央社記者邱祖胤台北13日電）一天撕掉一張日曆，順便學一句廣東話，香港的亮光文化出版最新「廣東話通曆」，訴求不想讓廣東話在生活裡消失，目前在「讀字公民書展」展出。

由獨立出版聯盟、獨立書店及非政府組織（NGO）團體聯合舉辦的「讀字公民書展」，目前正在台北松菸二號倉庫舉行，呈現有別於主流市場的出版面貌，這次更有來自香港的獨立出版社參展，包括文學雜誌「字花」，以及長期關注香港在地文化、語言及街景特色的「亮光文化」。

「亮光文化」長年關注香港文化，包括流行歌曲、在地風情以及語言文化，有意識地支持香港本地文化作者，保留鄉土文化。

「亮光文化」表示，今年特別推出「廣東話通曆」，就有別於過去日曆侷限於陽曆陰農曆對照功能及風景圖片，單獨以「廣東話」為主題，就是希望這項民間流傳日久的美麗語言能持續保存在生活之中，不要消失。

「廣東話通曆」就是一本日曆，一天一句常用語，不但有羅馬拼音標注音讀，並有白話文解釋，還鉅細靡遺拆解字源，將每個字的原始意義逐一注解，宛如一本廣東話版的「說文解字」。

如1月1日這一天的詞彙「俹簁」，讀為laa sai，形容人處事輕率、欠責任感。「俹」有倚靠的意思，根據宋代丁度的「集韻」：「俹，亞，倚也」；「簁」則為篩的意思，根據東漢許慎「說文解字」：「簁，簁箄，竹器也」。

通曆又進一步解釋，根據清代詹憲慈「廣州語本字」：「俹簁者，作事苟且而不精細也......言人多伎巧尚輕細如簁也」。

又如1月2日這天的詞彙「蛇𠺌」，讀為se gwe，形容人膽小懦弱。

此外，書展現場另展出圖文書「消失中的香港」，由香港寫生團體「事吉茶記」創作，以小店、古蹟、屋邨、舊區、雨傘等主題，呈現150餘幅香港風情畫，水彩及沾水筆速寫的筆觸，留下獨特的風格與紀錄。

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「事吉茶記」團隊的插畫家Kay在書序中表示，作為一個土生土長、關心這個城市的香港人，眼見近年自己成長的地方中，好些舊社區和值得保留的舊建築因發展而相繼消失，難免感到十分惋惜。

Kay表示，如果把這些景物畫下來，就算無法在現實中保存，也至少能夠以自己的方法將其存留在紙上，作為這些「有故事的石頭」曾經存在過的見證，「也希望觀眾在看到我們的畫作後，會多點珍視我城的種種風貌和故事。」（編輯：張雅淨）1110213