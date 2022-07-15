工藝中心「親子體驗坊」開幕 以工藝陪伴親子

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（中央社記者王寶兒台北15日電）暑假到來，工藝中心「親子體驗坊」今天開幕，讓工藝活動陪伴學齡前幼童或家庭族群。工藝中心主任張仁吉表示，遊戲是屬於孩子的藝術，期待親子體驗坊讓孩子體驗手作樂趣。

今天「親子體驗坊」開幕活動，國立台灣工藝研究發展中心邀請孩子、工藝家以及教師在牆面的釘線畫裝置上共同編織創作，場域除提供藺草、月桃、葉拓染等工藝學習教材外，也有各類童書，未來週末假日將辦理多種工藝體驗課程及工藝故事屋活動。

張仁吉致詞表示，工藝中心持續推動一社群一工藝（One Community, One Craft），以落實Craft for All全人工藝為目標，「親子體驗坊」實踐工藝教育扎根，也體現工藝文化平權，以工藝陪伴親子一同成長，不侷限於教室或課本，讓孩子於玩樂中學習。

張仁吉期盼，工藝能自然地融入生活、家庭，讓「親子體驗坊」引領孩子的工藝啟蒙。「親子體驗坊」具有輔助教學功能，提供學齡前教育機構團體使用，還有工藝師資教學媒合、幼教機構工藝課程諮詢等服務。

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工藝家湯文君分享，孩子能透過觀看、觸覺、聽覺及嗅覺等5感體會工藝的美，從工藝手作過程昇華至內心的感動，「親子體驗坊」成立是讓親子間脫離3C束縛，培養互動情感，提升親子之間的情感昇華機會。

「親子體驗坊」包含「竹林森境」及「絲絲入扣」2個主題空間，「竹林森境」竹編體驗空間，以竹條、竹篾上下交錯編織為孩子的遊戲場。而「絲絲入扣」纖維工藝體驗空間，則展現自然花草的繽紛色彩，以彩色布條環繞成神祕的大花園。（編輯：屈享平）1110715