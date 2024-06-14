梵谷真跡畫展一睹大師風采 8月富邦美術館登場

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）梵谷真跡畫展8月將在富邦美術館登場，由荷蘭庫勒穆勒美術館出借25幅珍稀之作「梵谷：尋光之路」特展，著眼後印象派畫家對光影的探究，如何在梵谷繪畫風格形塑之際產生關鍵影響的脈絡。

荷蘭後印象派大師文森．梵谷（Vincent van Gogh）畫作中對於光影、色彩的探索以及其濃烈情感的呈現，被後世譽為表現主義的先驅，深刻地影響了20世紀的藝術發展，成就了他在藝術史上非凡的地位，他的作品更跨越時代、國界，深受世界各地觀眾的喜愛與景仰。

聯合數位文創今天發布新聞稿指出，「梵谷：尋光之路」展出畫作來自全球最大梵谷真跡收藏之一的荷蘭庫勒穆勒美術館。在梵谷貧困的一生中，高級顏料與畫布總令他難以觸及，梵谷的素描多以炭筆作畫，極易褪色，亦常在畫布上重複作畫，多層油彩的厚塗使顏料更易龜裂、剝落，其多數作品難以保存，隨時間推移已絕少至外界展出。

在主辦單位富邦美術館與聯合數位文創長時間的接洽與爭取溝通後，本次匯集25幅珍稀館藏來台展出，是近年庫勒穆勒美術館難得首肯的海外移展，期盼台灣的藝術愛好者在全新的時空背景下，一睹天才畫家的真跡風采。

聯合數位文創表示，「梵谷：尋光之路」特展著眼於後印象派畫家對於光影的探究，如何在梵谷繪畫風格形塑之際產生了關鍵影響的脈絡，重現梵谷前往法國作畫時期「追光之旅」的重要意涵。

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同時，引領觀眾深入梵谷的藝術生涯，從多幅標誌性的作品，包括素描系列、自畫像、田園風景和靜物畫等，再次認識這名偉大藝術家的多元面貌，由創作之初到後期獨特的藝術風格與豐沛情感的表達，展出作品包含「努南的舊塔樓」（1884）、「餐廳內」（1887）、「自畫像」（1887）、「日落時柳樹」（1888）與「好撒馬利亞人」（1890）等。

「梵谷：尋光之路」將在富邦美術館3F日光展廳展出，展期為8月24日至11月11日；6月24日中午12時在富邦美術館官網、udn售票網搶先開賣，預售票新台幣420元（原價500元）。（編輯：陳政偉）1130614