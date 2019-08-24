美中貿易戰再升溫 投顧：不利台股宜謹慎操作

（中央社記者江明晏台北24日電）美中雙方互祭報復性關稅，貿易戰火再升溫，美股重挫，道瓊指數大跌623點，法人憂台股26日受波及。投顧表示，中美都沒有釋放善意，全球股市恐受害，台股走勢目前看來守在萬點之上沒問題，後續要看美股何時回溫，操作謹慎為宜。

中國國務院關稅稅則委員會23日宣布，將對原產自美國約750億美元貨品加徵5%、10%不等的關稅，首次鎖定原油，並包括黃豆、牛豬肉等農產品，分9月1日、12月15日兩批實施。另外，中國12月15日起將恢復對原產自美國的汽車及零件加徵關稅。

美國總統川普也不甘示弱，在數小時後立即宣布，針對2500億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，將從10月1日起由現行的25%提升至30%；原定將對其餘3000億美元中國商品加徵的關稅稅率，也將由10%提高至15%，其中約一半商品延遲至12月15日才課以關稅，其餘將按照原定日期9月1日生效。

中美戰火升溫，美股23日重挫，道瓊工業指數終場下跌623.34點，或2.37%，收在25628.90點；標準普爾500指數下跌75.84點，或2.59%，收在2847.11點。以科技股為主的那斯達克指數下跌239.622點，或3.00%，收在7751.766點。

原先因貿易戰情勢和緩，台股連6紅走勢回穩，23日在多空拉鋸下狹幅震盪，終場小漲8.33點，收在10538.11點。法人認為，由於中美戰火升溫消息發生時，台股已經收盤，下週將出現補跌。

針對中美貿易戰況，華南投顧董事長儲祥生表示，兩國關係緊張，雙方都沒有釋放善意，全球股市都受害，「大家都很慘」，現在只能期盼兩國能警惕會兩敗俱傷的後果，出現談判的轉圜餘地。台股走勢目前看來守在萬點之上沒問題，但後續還是要看美股何時回溫，操作謹慎為宜。

兆豐國際投顧協理黃國偉指出，中美貿易戰仍是未來股市的最大風險因子，雙方談判難度增加，市場對貿易戰和解的盼望趨向悲觀，不利台股後市。

台經院景氣預測中心主任孫明德分析，關稅策略上，雙方都針對彼此進行反制，但從原本的5%、10%及25%，提高5個百分點至10%、15%及30%，提高程度有限，對商品競爭力影響已不如首次課徵來得大。

中美貿易戰火再度升溫，但長線來看，股市波動可能會較疲乏，日盛上選基金經理人陳奕豪認為，貿易戰對經濟與股市的衝擊，波動幅度會遞減，因為市場會逐漸習慣，對指數波動度衝擊縮小，後續應回歸基本面，觀察總體環境，短期景氣於第2季至第3季落底，中長期第4季到2020年仍是溫和成長。（編輯：楊玫寧）1080824