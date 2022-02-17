2022年保經市況看俏 業者解析3大保險趨勢

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（中央社記者謝方娪台北17日電）疫後新常態來臨，磊山保經業務總經理林世德預估今年市況將比去年好，且市場出現銷售專業化、資料系統化和商品多元化3大趨勢，若應變得宜，將是業者一展身手的好機會。

磊山保經2021年完成規劃壽險保費新台幣28.7億元，大幅成長38.7%，新增保額833.4億元，新報聘人力達643人。展望2022年，磊山保經預計壽險FYC（首年佣金）要突破6億元、年度總保額達到1000億元規模、實動人力達成2000名。

林世德指出，從2021年到2022年，台灣疫情經過幾次波段變化，配合政府疫情政策，人民已習慣和疫情共處，這現象直接反映在民眾購買保單的選擇，在疫情爆發初期，從立即性、短期性商品的購買或觀望不動，回到進行長年期規劃，顯示保險業務正步入正軌。

觀察近年保險市場，林世德認為有3大趨勢顯現，分別為銷售專業化、資料系統化和商品多元化。

林世德指出，從銷售面而言，各家業者明顯感受到主管機關對業務員法遵要求越來越強烈，代表消費者對業務的專業程度會更加重視，保險法令嚴格、合約簽署關卡嚴謹有助保險業「質」的提升，例如新加坡在更專業的銷售要求下，保單存續率也提高。

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隨主管機關對資料開放彈性持續提高，林世德說，保險存摺上路後，民眾就能透過平台直接查詢自己人身與財產保險全數狀況，對業者而言，當保險資料統合，業務端可以更快速分析消費者既有保單，對接更精準，展開更有效率的規劃與銷售，這將是保經業的巨大機會。

林世德認為，過去2、3年台灣保險公司的商品同質化高，不少業者都想殺出血路，積極和保經代接觸，了解第一線需求，例如針對特定的慢性病、鎖定小眾族群開發商品，預估會在接下來1、2年間持續發酵。（編輯：張均懋）1110217