反食物浪費 法國民間籲修改保存期限標示

（中央社記者曾依璇巴黎11日專電）法國近年積極減少食物浪費，除了規定商場把未售完食物捐贈給食物銀行、鼓勵餐廳提供打包服務外，有民間組織建議修改保存期限標示方式，因為有些食物過期後仍可食用。

法國於2016年2月11日頒布反食物浪費相關法規，3年來強制大型商場把未售完但仍可食用的食物捐贈給非政府組織、鼓勵餐廳讓客人打包吃不完的餐點等，但還有更多措施可採行。

根據應用程式Too Good To Go的報告，光是保存期限的標示方式就導致20%的家庭食物浪費，也是造成大型零售商浪費食物的主要原因。

這份報告獲得法國自然環境聯盟（France Nature Environnement）聯名支持。

Too Good To Go是一個專門反對食物浪費的手機應用程式，使用者下載後可透過App尋找所在地附近有提供「驚喜包」的商家，內容物是商家當天未售完但仍可食用的商品。

報告提到，法國每年浪費約1000萬公噸食物，相當於浪費160億歐元（約新台幣5578億元），為了減少浪費，建議把商品上標示的保存期限延長一天。

如此一來，估計零售商可減少丟棄8萬公噸食物，相當於省下1億歐元；對消費者來說，家庭食物浪費約可減少17萬公斤，相當於省下35萬歐元。

「費加洛報」（Le Figaro）報導，約1/4消費者聲稱從不食用過期食物，另有1/4在保存期限到期前一天就會把食物丟掉，僅有10%的受訪者會在過期後才丟食物，這些人大多年紀較長、較相信自己對食物能否食用的判斷。

報告還主張釐清「最佳食用期限」與「食用期限」的意義，「最佳食用期限」與食物品質有關，除了生肉、生乳乳酪等敏感食品外，許多食物在這個期限後食用並不會帶來健康風險，卻有53%的消費者不瞭解兩種標示之間的區別。

報告舉例，挪威的乳品業者在一些食品上標示的「最佳食用期限」之後附註「過後仍可食用」，歐洲聯盟執行委員會研究顯示，這種標註方式搭配宣導，可讓消費者更瞭解「最佳食用期限」與「食用期限」的差別，對減少食物浪費有正面效果。

法國有些零售業者設立「反浪費」專區，把快要到期的食品降價出售，或把賣相不佳的蔬果製成湯、沙拉、熟食等食品，也可有效減少浪費。（編輯：郭中翰）1080211