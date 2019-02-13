世衛出招防聽損 提安全音量新標準

聯合國12日警告，超過10億年輕人因過度使用智慧型手機和其他音訊設備，蒙受聽力受損風險。（圖取自Unsplash圖庫）

（中央日內瓦12日綜合外電報導）聯合國今天警告，超過10億年輕人因過度使用智慧型手機和其他音訊設備，蒙受聽力受損風險，因此提出安全音量的新標準。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）及國際電信聯盟（ITU）為保障聽力，發布關於音訊設備製造和使用的非強制性國際標準。

WHO表示，約半數年齡介於12至35歲者蒙受聽力受損風險，因為他們「長時間和過度暴露在高分貝下，包含使用個人音訊設備聆聽音樂」。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，全球已擁有「預防喪失聽力的技術知識」，呼籲年輕人「必須了解一旦失聰便難以恢復」。

WHO說，目前仍不清楚有多少人因不當使用音訊設備導致聽力受損，但堅稱和ITU訂定的新標準，長時間下來能在「年輕消費者享受娛樂的同時保護他們」。

安全聽力設備和系統化標準提倡在所有音訊設備裝上「音量水平」軟體，以追蹤音量大小和使用者接觸聲音的時間，並評估對他們聽力造成的危害。假如使用者具有危險的聽力習慣，這套系統也會發出警示。

按照WHO標準，暴露在超過85分貝下長達8小時，或在100分貝的環境待上15分鐘即為不安全。

目前，全球約4.66億人飽受聽力損害所苦，當中有3400萬人為孩童。（譯者：王品軒/核稿：劉文瑜）1080213