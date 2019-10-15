新增4例腸病毒重症 其中3童疑被同學傳染

（中央社記者陳偉婷台北15日電）疾管署今天公布，國內上週新增4例腸病毒併發重症，其中3童疑似被同班同學傳染。醫師提醒，腸病毒疫情還在流行，若孩子生病應落實在家休息，以免交叉傳染。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任郭宏偉下午在疫情週報表示，依監測資料顯示，上週（10月6日至10月12日）國內腸病毒門急診就診共計1萬7570人次，較前一週下降7.2%，估計疫情會持續下降，但仍處流行期。

上週新增4例腸病毒併發重症個案，防疫醫師林詠青表示，分別為北部2歲男童、中部2歲男童、3歲男童及11歲男童，其中3人檢出腸病毒71型、1人檢出克沙奇A4型，且分別併發腦炎或腦脊髓炎。

林詠青說，個案症狀包括發燒、嘔吐、口腔潰瘍、活動力下降、雙腳無力、肌抽躍、抽搐及意識不清等，所幸經治療後，4名個案病況穩定並皆已出院。

至於感染源，林詠青說，調查發現，其中3名個案的同班同學、家人都有腸病毒症狀，可能是被同學傳染。

一般腸病毒併發重症多發生在5歲以下幼童，但疾管署副署長羅一鈞說，今年觀察到年紀較長的孩子也可能併發重症，今年就有4例是10歲以上的腸病毒併發重症者。顯見大孩子也有因腸病毒而重症的風險，家長不能掉以輕心。

根據監測，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，但腸病毒71型持續於社區活動。羅一鈞說，腸病毒疫情已連續3週下降，估計應可在10月底脫離流行期。

腸病毒傳染力強，疾管署提醒，應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗消毒幼兒常接觸的物品及玩具，且大人小孩都需落實時常以肥皂洗手至少20秒等正確洗手習慣。家中幼童如感染腸病毒應在家休息，並請留意重症前兆病徵。（編輯：卞金峰）1081015