罕見延遲性產後大出血 子宮修復不佳血管瘤惹禍

（中央社記者陳偉婷台北19日電）37歲王小姐剖腹產雙胞胎，生完4週後，某次如廁大出血，甚至流出半個手掌大血塊。醫師說，延遲性產後大出血為罕見狀況，但曾經多次子宮手術或有子宮肌瘤者為高風險群。

國泰綜合醫院婦產科主任蔡明松今天說，近日國泰醫院出現一例罕見狀況，37歲王小姐以人工試管方式成功懷雙胞胎，且經剖腹產順利生產。但產後4週，她還在坐月子時，無預警大出血，大量血液順著大腿滴落，且流出半個手掌大的血塊，伴有頭暈、站不住的狀況。

經緊急送醫，抽血檢查發現王小姐血紅素僅剩7（正常為12至16mg/dL），緊急輸血2000C.C.才保住一命，醫師診斷為延遲性產後大出血。但經多次藥物治療，還是持續有出血的狀況，進一步使用顯影劑檢查後，發現為子宮內右側血管瘤造成的大出血，手術後順利止血，子宮也成功保留。

蔡明松說，俗稱血崩的產後大出血，大多數發生於剛生產完24小時內，稱為「立即性產後出血」；「延遲性產後出血」是指發生在產後24小時至產後12週內，出血量超過1000C.C.，臨床上並不多見，發生率約僅1%。

造成延遲性產後出血的原因包括胎盤殘留、植入性胎盤、子宮血管瘤及或凝血功能障礙。當大量出血時，產婦可能出現面色蒼白、四肢無力、胸悶、心悸、出汗、焦躁不安、意識混亂甚至暈厥等不適症狀。

蔡明松說，王小姐因做過試管嬰兒（雙胞胎）、子宮鏡以及歷經剖腹產等因素，都是可能造成子宮內血管瘤導致產後大出血的原因。子宮內血管瘤是因產後修復不良而產生，理論上血管在產後應恢復正常的細度和彈性，但卻修復不良，且因不明原因破裂而大出血。

因生產過程有多變性，產後大出血是一種無法預期的緊急情況，蔡明松提醒，包括高齡產婦、巨嬰、多胞胎、子宮腫瘤、前置胎盤、前胎剖腹產、曾有肌瘤切除手術、曾多次人工流產、凝血功能異常或有產道撕裂傷嚴重及子宮收縮功能不良的產婦，都是產後大出血的高風險群。

此外，蔡明松說，產婦在生產後出院至坐月子期間，需多注意傷口及出血量，若發現惡露持續排不乾淨、且顏色都呈紅色、或突然流出大量鮮血或血塊、或有發燒（出血易細菌感染）、臉色蒼白、心悸、頭暈或不正常腹痛等症狀產生時，應立即回診就醫。（編輯：管中維）1081119