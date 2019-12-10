雙子座流星雨 14日達極大期

台北市天文館表示，雙子座流星雨極大期將於14日登場，預估每小時有140顆，儘管受到月光影響，每小時只能見20多顆，仍高於一般流星雨。（台北市天文館提供）中央社記者梁珮綺傳真 108年12月10日

（中央社記者梁珮綺台北10日電）今年最後一場流星雨、雙子座流星雨極大期將於14日登場，預估每小時有140顆，不過，台北市天文館表示，受到月光影響，流星數量將大幅減少，可能只能見到20來顆。

天文館表示，雙子座流星雨為年度三大流星雨之一，將在14日夜間達到最高峰，預測每小時數量可達140顆，儘管受到月光影響，每小時只能見20多顆，仍高於一般流星雨，且為明亮流星。

天文館表示，民眾可在視野開闊、無光害的郊區抬頭，就可享受流星雨盛宴，不需要使用望遠鏡等特殊器材，不過，要注意避開月光方向，才能降低影響，觀測地點又以2000公尺以上高山最佳，鄉村地區次之，或可透過天文館線上轉播看場歲末流星秀。

天文館資料顯示，雙子座流星雨來自第3200號小行星，流星平均亮度比一般流星雨高，且有不同色彩，偶爾會出現明亮的火流星，但劃過後少有餘痕，與8月中旬的英仙座流星雨不同。（編輯：李亨山）1081210