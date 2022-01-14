張清溪逝世 台大經濟表哀悼感念推動系務改革

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（中央社記者許秩維台北14日電）台大經濟系兼任教授張清溪昨天逝世，台大經濟系今天表示深感震驚與哀悼，並感念張清溪在台大經濟系主任任內推動多項系務改革，是奠定台大經濟系學術地位的重要推手。

國立台灣大學經濟系兼任教授張清溪昨天搭捷運時，忽然昏倒沒意識，警消接獲通報趕到現場將張清溪送醫急救，經搶救仍不治，享壽74歲。

台灣大學校方今天以文字回應中央社記者，張清溪育才無數且有許多著作，對張清溪逝世一事，校方敬表誠摯哀悼之意，深感遺憾與不捨，會委請經濟系表達慰問並協助家人處理後事，張清溪的風範將深深留在後人心中。

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台大經濟系也發布新聞稿指出，張清溪於昨天逝世，系上師生深感震驚與哀悼，張清溪是所有經濟系教職員極為尊敬的長者，在其擔任經濟系主任期間（1993至1998年），推動多項系務改革，例如建立長聘等制度，依然運作至今，是奠定台大經濟系學術地位的重要推手。

台大經濟系提到，張清溪成立「台灣經濟學會」，對經濟學界有卓越貢獻；而張清溪與吳聰敏、許嘉棟、劉鶯釧等老師合著的「經濟學：理論與實際」一書，開啟中文經濟學教科書百家爭鳴的時代，更是無數人學習經濟學的啟蒙書，張清溪的風範將深深留在後人心中。（編輯：陳政偉）1110114