本土個案增加 金門國中小幼兒園暫緩赴台校外教學

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因應國內確診個案連日增加，金門縣政府14日宣布轄內各國中小幼兒園即日起暫緩辦理「赴台校外教學」活動，後續何時開放將視疫情發展而定。圖為校外教學示意圖。（金門縣政府提供）中央社記者洪學廣傳真 111年1月14日

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（中央社金門縣14日電）因應國內確診個案連日增加，金門縣府今宣布轄內各國中小幼兒園即日起暫緩辦理「赴台校外教學」活動，後續何時開放仍視疫情發展而定。另教育部辦理各項競賽，則暫同意學校帶領參加。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株境外移入及本土個案連日增加，金門縣政府下午宣布轄內各國中小幼兒園即日起暫緩辦理「赴台校外教學」活動，後續何時開放將視疫情發展而定。

由於金門屬離島縣市，島上地理環境、生活風貌與台灣各縣市有差異，生活型態更與都會型城市有所不同，所以各國中小學校大多安排畢業班赴台校外教學活動，金門縣政府教育處發布新聞稿說明，縣府透過校外教學實地參訪探察，學習與體會不同課程樣式，可惜近期因疫情發展，只能暫緩赴台辦理這類活動。至於學校是否繼續安排或轉化為規劃金門地區校外教學課程，尊重學校安排。

教育處說明，金門縣國中生依期程安排，大部分人雖已施打2劑BNT疫苗，但仍有部分同學尚未完成，且國小幼兒園學生大部分並無疫苗施打，仍屬疫情下弱勢族群。

至於學生赴台參加教育部辦理各項競賽部分，教育處回應，因事涉學生權益，或與升學相關，目前同意學校帶領學生參加；其他非教育部辦理各項赴台競賽，因較為豐富且項目廣，是否有參加必要須由各校自行決定，但仍應依規定落實防疫等工作。

教育處表示，會密切關心這波疫情發展因應，縣內學校除日常教學活動推動外，更要加強防疫工作，指導學生防疫應注意事項，確實照顧學生健康。（編輯：黃世雅）1110114