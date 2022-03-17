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邊境鬆綁上路滿10天 陳時中下午說明最新情況

2022/3/17 10:32
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（中央社記者江慧珺台北17日電）近期台灣已「類清零」，零星傳播鏈持續收斂；另3月7日邊境鬆綁新制上路迄今滿10天，後續疫情狀況備受關注，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午將說明最新情況。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續穩定，新增零星個案多半威脅性小，陳時中昨天表示，近期已「類清零」。

台灣自3月7日起開始邊境鬆綁措施，檢疫期縮短為10天，並開放商務客入境。陳時中昨天也提到，17日起新制上路滿10天，民眾檢疫隔離期滿後發生的疫情狀況，以及能否快速因應，是後續觀察重點。

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前副總統、中研院院士陳建仁昨天提及，由於歐美等地疫苗涵蓋率提升並採取與病毒共存政策，預估最快今年夏天有望看到北美、歐洲等完全解封；至於台灣，解封衡量有2條件，包含5、6月第3劑疫苗涵蓋率超過70%，以及東南亞等國際疫情概況。

COVID-19疫苗持續接種，1922公費疫苗預約平台第27期提供追加劑疫苗，將於18日中午12時預約截止。最新本土疫情、解封相關措施、疫苗預約接種情況，陳時中將於下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：陳仁華）1110317

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