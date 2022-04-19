各地早晚低溫18度 中部以北越晚雨勢越明顯

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19日各地早晚較涼，中部以北及東半部降雨機率增加、有局部短暫雨的機會。圖為2日天氣不佳，台北市西門町電影街午後人潮並不多。（中央社檔案照片）

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（中央社台北19日電）中央氣象局表示，今天仍是東北季風影響，各地早晚較涼，北台灣高溫再略降一些；華南雲雨區東移影響，水氣增多，中部以北及東半部降雨機率增加、有局部短暫雨的機會。

各山區也會有降雨的情形，上午時以多雲偶飄雨為主，但隨時間越晚降雨情況越明顯，主要在北部地區的降雨較持續，整日為陰雨的天氣，外出建議攜帶雨具備用，至於南部地區影響較小，仍是多雲到晴的天氣。

溫度方面，夜晚清晨各地低溫大多為攝氏18至20度，南部及台東再高一些，感受稍涼，白天高溫在北部及宜、花為21至23度，整日濕涼，中南部及台東則可以來到27至29度，感受舒適偏溫暖。

另外，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有較強陣風，請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天環境風場主要為東北風，東北風挾帶微量境外污染物移入，全台空氣品質多為普通等級，中南部近山區擴散條件稍差，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

北部、竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，北部沿海地區及雲嘉南零星地區可能達橘色提醒等級；中部、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。（編輯：張銘坤）1110419