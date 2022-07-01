一個更美好的世界 全球中央透視永續未來

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疫情導致全球供需失調、經濟動盪，貧富差距不斷擴大，俄烏戰爭又引發能源、糧食與難民危機，世界的安全與穩定面臨嚴峻挑戰。《全球中央》7月號封面故事盤點與人類存續息息相關的重大議題，期盼打造更美好的未來。中央社 111年7月1日

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（中央社台北1日電）疫情導致全球供需失調、經濟動盪，貧富差距不斷擴大，俄烏戰爭又引發能源、糧食與難民危機，世界的安全與穩定面臨嚴峻挑戰。《全球中央》7月號封面故事盤點與人類存續息息相關的重大議題，期盼打造更美好的未來。

「這是最好的時代，也是最壞的時代。」危機四伏的年代凸顯出聯合國永續發展目標的重要性。聯合國2015年提出的永續發展目標就是解決貧窮、飢餓、教育、性別平等、水污染與氣候變遷等17項人類重大課題。這些目標正代表著全人類的價值，更是世界的共同語言。

距離目標年限不到10年的今天，有些目標似乎進展停滯，甚至面臨倒退的風險。人類至今究竟付出了哪些努力，我們還能透過哪些行動實際參與，創造更美好的世界？封面故事〈永續驅動未來〉與你一起來盤點。

歷經2年多反覆折騰的疫情，各國陸續接受與病毒共存，歐美國家取消了居家辦公準則，回到久違的辦公室，究竟是打招呼，還是應該握手；碰拳還是簡單地說聲「你好」；是要嚴格遵守社交距離，還是趕快設法重建與同事的友好關係？

跨國商務、旅遊、留學也開始激增，人與人之間的距離不再，但各國的文化差異、社交禮儀卻不可不知。專題〈社交重開機〉探討如何在疫後重修同事人際學分以及消失中的法國式臉頰禮、西班牙吧台文化的情趣、解謎土耳其問候的藝術等，並更新赴日本、韓國與泰國禮儀與文化習俗，出國旅遊不再踩雷。

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本期〈看世界〉一起到「怪奇博物館」探險。跟著記者的腳步，探訪神秘刺激的華府間諜博物館、彷彿奇幻仙境的洛杉磯兔子博物館、可自製獨一無二泡麵的橫濱杯麵博物館、展現足球榮耀的巴西足球博物館、見證冷戰攻防的柏林間諜博物館、內外皆寶的自來水博物館與窺視地下巴黎的下水道博物館。

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