興大獸醫系師生前進關島 台美攜手改善浪浪問題

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）國立中興大學獸醫系8月2日將前進關島，展開為期2週的絕育活動，預計絕育近400隻犬貓並舉辦講座宣導，為台美首次攜手流浪動物絕育活動，盼傳達以絕育代替撲殺觀念。

中興大學獸醫系在駐關島台北經濟文化辦事處、關島大學邀請下，組成10人獸醫醫療團隊，協助當地改善流浪動物問題，這也是台美首次流浪動物TNVR（指人道手段管理流浪犬貓增長數量的方法）的跨國合作。

中興大學今天舉辦行前記者會，由副校長黃振文主持，台中市副市長令狐榮達、駐關島台北經濟文化辦事處總領事陳盈連、台中市動物保護防疫處處長林儒良等人出席。

教育部USR浪愛齊步走計畫開始於2017年，中興大學獸醫系副教授林荀龍擔任計畫主持人，至今已有300多名獸醫學生、獸醫助理投入，在台灣中南部舉辦超過60場偏鄉絕育。

陳盈連表示，關島人口約17萬人，流浪動物近6萬隻，但島上只有3名獸醫，對流浪動物問題束手無措，且觀念以撲殺為主。台灣已不進行流浪動物撲殺，辦事處花了2年與關島各單位溝通，加上關島大學促成此次合作。

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關島大學亞太區國際聯絡副主任劉正宏表示，當地除流浪動物數量需控制，飼主責任教育也相當缺乏。浪愛齊步走計畫將到關島大學展開工作坊講座宣導，教導關島民眾施打晶片、預防針等觀念，以及定期更換飲水、預防中暑等基礎照護知識。後續授權視覺化教材、翻譯教案文本給關島大學，促進2校間對流浪動物議題的交流實踐。

林荀龍指出，因犬貓進行絕育手術需要全身麻醉，又因性別、體型不同，手術時間有所不同，考量時間、人數，此次預計絕育400隻犬貓。前進關島除交流絕育技術外，也希望傳達以絕育代替撲殺觀念。（編輯：郭諭儒）1110729