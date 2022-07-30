圓台灣留學夢 越生自勉擔任台越民間大使

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駐越南代表處29日舉辦「2022年教育部台灣獎學金及華語文獎學金」頒獎典禮，40名來自越南順化省（Hue）以北地區的受獎生參加。（駐越南代表處提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年7月30日

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（中央社記者陳家倫河內30日專電）駐越南代表處29日頒發台灣獎學金與華語文獎學金。受獎生范芳玲認為，台灣人情味濃厚，又不似美國喧鬧，為了到台灣念書，她努力學中文，盼未來能扮演台越民間大使。

駐越南代表處29日舉辦「2022年教育部台灣獎學金及華語文獎學金」頒獎典禮，40名來自越南順化省（Hue）以北地區的受獎生參加。駐越南代表處副代表林易民、領務組組長昌建明、教育組組長朱多銘等觀禮。

19歲受獎生范芳玲（Pham Phuong Linh）的父親是外交官，曾於2017年派駐台灣3年，她當時與父親一同前往台灣生活與學習。她說，「台灣人熱情又親切」，對台灣的印象很不錯。

范芳玲回憶，有一年台灣的朋友偷偷幫她舉辦慶生派對，讓她非常意外，度過了目前為止最難忘的生日。在台灣生活久了之後，發現台灣很有人情味，又不似美國、日本那麼喧鬧，因此決定在台灣深造。

范芳玲指出，之前在台灣學習時都用英文，為了申請教育部台灣獎學金，努力學中文，順利考過華語文能力測驗B1程度，達到獎學金申請要求，並如願拿到台灣獎學金。

她說，即使父親已派駐俄羅斯，未來不能繼續從旁給予協助，但自信中文精進不少，有助適應大學生活。范芳玲未打算繼承父親的外交官衣缽，但期許自己成為台越民間大使，作為兩邊人民互相認識的橋梁。

20歲的受獎生阮紅英（Nguyen Hong Anh）去年拿到華語文獎學金到台灣學中文，今年又拿到台灣獎學金。她說，先前一年在台學習的經驗，讓她成為獨立與負責任的人，並結交不少國際與台灣朋友，拓展人生視野。

她表示，得知拿到獎學金心情是「喜悅、自豪和感激」。作為受獎生當然很雀躍；因過程中相當努力，為自己的付出有所回報而自豪；同時感謝台灣讓她和其他越南學生有機會享受優質的求學環境。

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林易民致詞時表示，台灣學習環境好、學費合理，盼受獎生們努力求學並盡情體驗台灣風土民情。此外，越生學成後在就業上具備優勢，因為在越台商對於返越的留台越生需求甚高，甚至韓企、日企也很青睞。

教育部今年核給越南順化以北地區32名台灣獎學金名額、華語文獎學金有18名。台灣獎學金受獎生每學期享學雜費上限新台幣4萬元及生活補助費每月1.5萬元至2萬元，期限2年至4年；華語文獎學金受獎期限為6個月至12個月，每人每月可獲2.5萬元。（編輯：馮昭）1110730

台灣獎學金受獎生、越南學生范芳玲（中間抱玩偶者）眼中的台灣人情味濃厚，過去與派駐台灣的父親一起在台灣生活、學習時，同學幫她舉辦慶生，讓她一輩子難忘。圖為范芳玲當年在台灣慶生的照片。（范芳玲提供）中央社記者陳家倫河內傳真 111年7月30日