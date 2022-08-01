後疫新時代 全球中央透視職場變革

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（中央社台北1日電）隨著疫苗施打普及與城市解封，全球正走入後疫情時代，商業活動再次開放、經濟回溫後，也加速生活和工作模式的轉型，新型態就業機會如雨後春筍般出現。《全球中央》8月號封面故事解讀疫後職場新革命。

疫情期間「在家工作」的彈性是吸引和挖角人才的條件之一，美國的千禧世代更在乎工作和生活的平衡。後疫情時代，舊金山灣區的高科技產業正在實驗「混合辦公」模式，期盼發揮最大優勢。

數位游牧是近幾年開始流行的型態，隨時隨地都能投入工作，一邊旅行一邊賺錢不再是夢，也漸漸成為很多人追求的生活新型態。有專家預估，到2035年全世界約八分之一人口會成為數位游牧族。

原本預計三年、五年，甚至10年後才會發生的變化，也因為新冠疫情，全都提前到來。未來前景看好的六大熱門職務包括：AI人工智慧工程師、元宇宙AR/VR工程師、數位行銷專家、帶貨直播主、線上教師與ESG永續管理師。

一場疫情，催生了一個新世界。封面故事〈職場新變革〉深入解讀歐美各國的混合辦公型態、數位游牧、超遠距工作與日本的職業閒人、韓國的斜槓人生、零工經濟的矛盾與隱憂、未來工作趨勢等精彩內容。

非洲的歷史文物有80%到90%在歐洲或美國。法國去年11月將26件殖民時期掠奪文物歸還西非國家貝南；德國也預計在今年將重要青銅器文物歸還奈及利亞。

西方越來越多的國家和機構，將殖民時代盜取而來的藝術品和文物歸還給合法所有者。相反的，不願做出承諾與行動的國家與機構，如大英博物館等則面臨極大壓力。

非洲大陸要求失落文物回家的聲音也越來越大，非洲聯盟還計劃2023年底前，在北非的阿爾及利亞建造一座非洲大博物館。專題〈野蠻博物館〉帶你了解故事的來龍去脈以及美國黑命關天運動之後的爭議雕像、印度與中國流散西方的文物、賽德克族文物落腳異鄉，守護計畫賦予新詮釋等。

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