男子中暑昏厥體溫逾40度 緊急插管冰塊覆蓋救命

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（中央社記者吳哲豪彰化2日電）30歲沈男日前除草時突然中暑昏厥，送醫急救體溫高達攝氏40度，緊急插管加上使用低溫生理食鹽水，並用冰塊覆蓋身體救命，醫師提醒勿輕忽中暑，夏天補充水分，也要補充電解質。

衛福部立彰化醫院今天發布新聞指出，沈男中午除草時中暑昏厥，被友人發現送往急救；彰化醫院急診室副主任郭書顯說，沈男抵達急診室時，體溫高達40.7度，醫院立即幫男子插管，給予低溫生理食鹽水，也用冰塊覆蓋身體，等到沈男降溫後送加護病房，救回性命。

彰化醫院副院長陳殷正則說，檢查發現沈男橫紋肌溶解症很嚴重，肌球蛋白對腎臟造成嚴重損傷，導致急性腎衰竭，而負責調節體溫的中樞神經失調，引發全身器官多重衰竭，經搶救後狀況才好轉。

陳殷正表示，民眾中暑昏迷後，若無法在短時間內快速降溫，即使救回性命，也難以恢復原狀，腦神經會受損，呼籲民眾千萬不要輕忽中暑，最重要的是「早發現、快降溫」。

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郭書顯則指出，中暑指的是在高溫環境下，身體難以散熱，造成體溫超過40.5度，一般人在夏天高溫時感覺不適，常會說自己中暑了，其實是熱衰竭，也就是身體在高溫下持續流汗，沒有補充適當的鹽分及水分，造成身體不舒服，但體溫是正常的。

郭書顯說，對於在大太陽或悶熱環境下工作的人，可能因過度流汗，流失水分和電解質，易造成熱痙攣，也可能引發熱衰竭，甚至中暑，呼籲民眾要補充水分和電解質。（編輯：郭諭儒）1110802