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與病毒共存 王國材：中秋假期可出遊

2022/9/1 16:26（9/1 16:32 更新）
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）最近COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診例攀升，交通部長王國材今天接受媒體聯訪表示，現在已走向與病毒共存，中秋假期可以出遊。

王國材下午出席「111年全國交通安全月」啟動記者會，會後接受媒體訪問。針對最近確診案例又增，假期是否鼓勵民眾出遊，王國材認為，現在都是走向與病毒共存，中秋假期可以出遊。

另針對日前台鐵勞資協商，達成明年起，全員調升月薪新台幣2000元，部分台鐵員工不滿。

王國材說，台鐵薪資福利提升分兩階段，先針對不合理部分在台鐵公司化前調整，公司化後只要營運及安全有做好，薪資就會再提高，希望大家共同努力把台鐵做好，未來爭取更好的福利。

王國材說，與台鐵工會對員工調薪已有共識，中秋節不會發生勞動節時，因台鐵停駛而出現類火車疏運，且目前台鐵中秋連假訂票都很正常。（編輯：管中維）1110901

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