烘焙展14日登場 3賽事挖掘台灣好手出征國際

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（中央社記者余曉涵台北10日電）台北國際烘焙暨設備展將從14日起登場，今年以「烘出台灣味．焙香全世界」為主題，展期中舉辦亞洲盃西點大賽等3項賽事，要挖掘台灣的烘焙人才。

台北國際烘焙暨設備展（Taipei Int’l Bakery Show）」3月14日至17日在台北南港展覽館登場，主辦單位台北市糕餅商業同業公會與展昭國際企業股份有限公司以「烘出台灣味．焙香全世界」為主題，希望能緊抓國際烘焙業重啟交流的契機，發揚台灣獨有的人才與食材優勢，並將充滿台灣特色的烘焙能量推向國際。

根據主辦單位提供的資料，今年台北國際烘焙暨設備展集結將近350間廠商、超過1550個攤位，其中包括多家發跡台灣、揚名國際的指標大廠。

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除此之外，主辦單位指出，今年在現場將舉辦2024亞洲盃西點大賽台灣代表選拔賽、UIBC世界盃青年西點大賽台灣代表選拔賽、城市麵包大賽台灣代表選拔賽3大賽事，要選出代表台灣出征國際賽事的選手。

主辦單位表示，「台灣烘焙大賞TOP30/潛力獎」同時開跑，今年再次攜手大數據股份有限公司及其旗下數據內容平台「網路溫度計」，調查2023年度網路人氣烘焙產品TOP30名單，並以布丁為主題舉辦的潛力獎烘焙競賽，由專業評審團隊評選出5間全台頂尖的獲獎布丁。（編輯：管中維）1130310