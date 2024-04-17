婦健檢發現罹胰臟癌 醫提醒：注意體脂防隱性肥胖

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（中央社記者曾以寧台北17日電）楊姓婦人愛抽菸、吃甜點及油炸食物，體態不胖也無特殊不適，健檢卻發現罹胰臟癌。醫師提醒，肥胖是許多疾病的風險因子，除了體態更要注意體脂，以免有隱性肥胖而不自知。

中等體態的55歲楊姓婦人，雖有抽菸習慣，但平常身體沒有太明顯的不適症狀，頂多偶爾會感覺腹部有些微悶脹感，但也覺得那也只是吃飯吃多了，才會使肚子脹脹的。

時隔多年沒有健檢的她，近期接受高階影像健康檢查，發現肌肉量偏低，體脂肪測量數值更達35%、超過正常值，是所謂的「泡芙人」。且腹部磁振造影（MRI）更發現她胰臟有一處明顯異常的腫塊，高度懷疑是胰臟惡性腫瘤，接受進一步檢查後續確認罹患胰臟癌。

北投健康管理醫院副院長錢政平透過新聞稿指出，初期胰臟癌的症狀，大多為沒有明顯表徵，即使有不舒服，又會因胰臟位在胃部後方，只是感到上腹悶痛、消化不良、食慾不振等，容易被當作只是一般腸胃消化不良，因此很難靠症狀來早期發現，大多都是健檢意外發現。

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「癌王」胰臟癌的致病原因至今尚不明確，民眾該如何面對，錢政平建議，民眾日常應維持飲食均衡、戒菸戒酒，作息正常來降低發生機率。若本身有肥胖、吸菸、遺傳慢性胰臟炎、糖尿病，或家族中有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌及黑色素瘤家族史等高風險因子，務必提高警覺，主動安排檢查，才能為自己多爭取較好的治療時機。

錢政平提醒，「肥胖」是健康慢性殺手，許多疾病的危險因子都包含肥胖；除了外觀體態，也須留意體脂是否過高（男性體脂肪率正常值約為15到25%，女生約為20到30%），形成「隱性肥胖」；過高的體脂容易造成高血脂、高血壓、高血糖「3高」問題，也會提升其他慢性病風險。（編輯：陳政偉）1130417