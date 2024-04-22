最令人困擾身體老化 調查：7成民眾憂視力退化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北22日電）1項網路調查發現，40歲以上民眾有7成認為視力退化是最困擾的身體老化徵兆。醫師說明，老花是眼睛調節能力下降，造成近距離用眼困難，長時間用3C產品恐不到40歲就提早報到。

一家開業眼科診所調查中壯年對於身體老化的自覺與行為，結果近7成受訪者認為視力退化最惱人，代謝功能下降、睡眠品質改變僅居2、3名，各佔約45%，顯示視力功能退化著實讓熟齡族困擾，嚴重影響日常生活。

對於老花眼，開業眼科醫師張聰麒說明，是眼睛老化的早期表徵，發生原因主要為眼睛內部的睫狀肌老化、水晶體變硬，導致眼睛調節能力下降，造成近距離用眼困難、無法清楚對焦等視力功能退化問題。

這項調查也發現，約5成民眾每天使用3C產品長達5小時以上。張聰麒提醒，長時間使用3C產品、加上日常用眼習慣改變，恐在不到40歲就導致老花問題提早來敲門。

現行常見的老花矯正方式包含單焦老花眼鏡、多焦老花眼鏡、老花隱形眼鏡及雷射手術。調查指出，有老花困擾的熟齡族，高達75%會選擇配戴老花眼鏡作為首要矯正手段。

張聰麒說，多焦老花眼鏡雖然不用替換多副眼鏡，平均滿意程度卻僅有3.6分（滿分為5分），常有民眾抱怨配戴時容易頭暈目眩；這是因為漸進多焦眼鏡仍存在許多限制，如鏡片適應期長，且容易有視野盲區，影響行走或開車視線等問題，對生活造成不便。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雷射手術方面，張聰麒說，過往是以視差方式處理，易因適應問題而限制矯正度數，使近距離用眼狀況較差，且無法應對持續增加的老花度數。新式老花雷射則是模擬睫狀肌調節力，讓近距離用眼的能力表現更好，且不犧牲影像的立體度與色彩飽和度，為矯正老花新選擇。

這項網路問卷調查的受訪者為40歲以上，共回收328份有效問卷，男女比例為4比6。（編輯：陳清芳）1130422