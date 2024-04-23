4荔枝品種權將獲澳洲公告 最快113年底前授權生產

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（中央社記者楊淑閔台北23日電）為改善荔枝出口品質及推進全年供應，農業部今天表示，準農業部長陳駿季推動的台灣荔枝在澳洲種植計畫，預定5月獲澳洲品種權系統公告4個品種，6個月期間無異議後可授權生產。

紐西蘭奇異果因為在南、北半球都有果園，可全年產出，且就近生產輸銷，有利於鮮果品管。由於荔枝出口須符合檢疫要求，上架時外觀、色澤不討喜，為了提升荔枝出口品質、推進台灣荔枝全年生產供應，陳駿季在農委會（農業部改制前）副主委任內，推動農委會農試所赴澳洲種植台灣6個荔枝品種。

當年的計畫並委由當地經過篩選過的農民試種其中較具市場潛力的4個品種。農試所告訴中央社記者，分別是「台農3號-玫瑰紅（Rose Red）」、「台農5號-紅寶石（Ruby）」、「台農6號-艷荔（Colorful Lychee）」、「台農7號-早大荔（Early Big）」；而台灣產季為5到7月，澳洲是11月到隔年2、3月。

4品種各具特色，農試所說，「玫瑰紅」可冰存3到4週，且色澤及風味口感都優，因而又名「拉鍊荔枝」，因為對半長出剝皮線、貌似拉鍊，一撥就開，深具特色。

「紅寶石」容易栽培管理，產量高。「艷荔」為早生品種，較早產出，果實大、色澤紅，不受暖冬影響。「早大荔」果實碩大，一輪果平均可達35公克。

農試所並說，澳洲政府去年已完成審查，預定今年5月於澳洲品種權系統公告，6個月期間無異議，後續會將品種權授權生產，由於過去台灣沒有在海外生產鮮果銷售過，目前有台商有興趣投入。

陳駿季曾說，未來將授權予澳洲台商及台灣私人公司成立的台澳合資公司運作，後續在澳洲生產權利以共享方式進行。

農試所補充，民國105年，農委會與澳洲農業部及昆士蘭州農漁業廳合作，簽署合作備忘錄後，共有6個新品種的台灣荔枝苗在當地進行1年期檢疫，須在檢疫規定的溫室內栽培，確認無虞後進行為期2到5年的新品種性狀檢定（DUS），以利申請品種權，期間以臨時品種權進行保障。（編輯：陳政偉）1130423

農業部23日表示，台灣荔枝在澳洲種植計畫，預定5月獲澳洲品種權系統公告4個品種，6個月期間無異議後可授權生產。農試所說，其中「台農6號－艷荔（Colorful Lychee）」為早生品種，較早產出，果實大、色澤紅，不受暖冬影響。（農試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月23日

農業部23日表示，台灣荔枝在澳洲種植計畫，預定5月獲澳洲品種權系統公告4個品種，6個月期間無異議後可授權生產。農試所說，「台農7號－早大荔（Early Big）」果實碩大，一輪果平均可達35公克。（農試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年4月23日