國中小851校設社區共讀站 結合在地特色營造空間

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（中央社記者陳至中台北15日電）教育部自民國106年起推動學校社區共讀站計畫，累積補助了851所國中小，結合在地特色營造空間，並將圖書資源與社區居民共享，讓社區居民擁有更為鄰近、便利的閱讀環境。

教育部今天發布新聞稿，介紹社區共讀站的案例。南投縣爽文國小邀請地方耆老、師生及家長共同討論社區共讀站設計方向，以在地產業龍眼和蜂蜜為發想，將蜂巢做為入口意象，內部則採開放空間設計，民眾或坐或躺，以最放鬆的心情享受閱讀的樂趣。

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台中市梧棲國小鄰近台中港，共讀站以藍色調空間、船型設計的流通服務櫃台與大貨輪造型板入口意象相互呼應，凸顯海港城市的設計概念。低年級小朋友閱讀區，設計造型可愛的泡泡漂流軟座墊、夢幻逗趣的飛天鯨魚，吸引小朋友駐足閱讀。

教育部表示，透過社區共讀站計畫，不僅提供優質閱讀環境，更鼓勵社區民眾、親子在學校內有更多的交流互動，讓共讀站成為溫暖又舒適的學習中心。（編輯：陳政偉）1140215