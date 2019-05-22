國合會與世農組織簽MOU 三方向加強農業合作

（中央社記者侯姿瑩台北22日電）國合會與世界農民組織日前簽署合作備忘錄，將連結台灣技術能量，促進與世農會員交流；國合會表示，雙方未來將從農民組織輔導、氣候智慧農業、國際倡議三方面加強合作。

國際合作發展基金會（國合會）發布新聞稿指出，國合會秘書長項恬毅與世界農民組織（World Farmer's Organization）總裁耶格（Theo de Jager）20日於該組織在盧森堡舉辦會員大會期間簽署合作備忘錄，藉此連結台灣的技術能量，促進與世界農民組織與其會員的交流。

國合會指出，未來雙方將從農民組織輔導、氣候智慧農業、國際倡議三方面加強合作。這次合作主軸為參與世界農民組織發起的「農民驅動之氣候變遷議程」（Farmers Driven Climate Change Agenda）倡議，並合作推動加勒比海地區農民組織訓練，也將分享台灣在氣候智慧農業技術、小農生產輔導等領域的經驗。

項恬毅表示，目前國合會駐外技術團所執行的近百項計畫中，與氣候智慧農業、小農組織經營輔導者相關者占整體計畫數約6成，在氣候變遷農業調適領域上所累積的實務經驗，將能協助世界農民組織與其會員因應氣候變遷的衝擊與威脅。

耶格認為，台灣的農民組織與農會制度發展經驗值得世界各地農民參考；這次國合會參與世界農民組織推動的「農民驅動之氣候變遷議程」倡議，將有助分享台灣經驗，在氣候變遷、農業產業鏈、價值鏈等議題上，希望台灣積極參與。

除簽署合作備忘錄外，國合會表示，項恬毅也將在世界農民組織會員大會期間，參與由聯合國特任大使納巴羅（David Nabarro）舉辦的「糧食系統對話」（Food System Dialogue），並擔任「農業金融創新作法講座」（Innovative Finance in Agriculture）的與談人。

國合會指出，世界農民組織的會員為各國國家層級農民組織所組成，同時也是聯合國、世界貿易組織（WTO）與聯合國氣候變遷締約方大會農業相關的主要團體諮詢會員。與世界農民組織合作將有助於拓展台灣國際參與能量，增加台灣在全球農業議題的發言權，並加強與重要國際機構的夥伴關係。（編輯：張均懋）1080522