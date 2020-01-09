吳敦義說沒買辦 宋楚瑜：吳學歷史學到遠古史

親民黨總統候選人宋楚瑜（圖）9日受訪時指出，國民黨總統候選人沒有領導人的高度，若把國家未來交給這樣的領導人，台灣會非常危險；領導人應能夠帶領台灣走向世界，台灣自由民主的制度應是人民當家作主。中央社記者王鴻國攝 109年1月9日

（中央社記者王鴻國新北9日電）親民黨總統副總統候選人宋楚瑜、余湘今天下午兵分兩路來到新北掃街，宋楚瑜對吳敦義否認國民黨有買辦的說法表示，吳敦義學歷史的卻對近代史不清楚，也許學的是遠古史。

宋楚瑜曾批評國民黨買辦階層到對岸騙吃騙喝，丟蔣經國的臉，國民黨主席吳敦義今天在接受媒體聯訪時表示，「國民黨沒有做過任何的買辦，我們是締造中華民國的政黨，而且經過了100多年的淬鍊；在台澎金馬，也是建設國家」。

宋楚瑜在新莊接受媒體聯訪時對吳敦義的說法表示，「吳敦義是學歷史的，我發現他對近代史都完全不清楚，他也許學的是遠古史」，國民黨的買辦讓人家就討厭。就連共產黨都看不起這些人。

宋楚瑜也批評說，國民黨總統候選人沒有領導人的高度，如果把國家的未來交給這樣的一個領導人的話，台灣會非常危險；領導人應能夠帶領台灣走向世界，台灣自由民主的制度應是人民當家作主。不是這群政客在那邊操弄。

他強調，最近到各地車隊掃街發現很多店都是關著的，因此，他若當選會撥亂反正，穩定兩岸關係。他會跟對岸說明願意跟對岸有尊嚴的好好和平來往，對岸必須要「尊重台灣自由民主的制度，這是我們非常堅持的事情」。（編輯：方沛清）1090109