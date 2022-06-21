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支持柯志恩？ 蔡壁如：目標是民進黨不要繼續執政

2022/6/21 20:27
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（中央社記者郭建伸台北21日電）外傳國民黨中央屬意智庫執行長柯志恩參選高雄市長。對此，台灣民眾黨選戰小組召集人、立委蔡壁如表示，柯志恩形象清新是不錯的人選，民眾黨持開放態度，最大目標是力求民進黨不要繼續執政。

外傳國民黨中常會將通過提名柯志恩參選高雄市長，柯志恩昨天南下拜會國民黨高雄市議會黨團時說，若獲徵召參選高雄市長，會全力以赴；柯志恩原本參選意願極低，但昨天一番談話被視為態度鬆動。

蔡壁如受訪時表示，柯志恩與她都是屏東人，都是有行動力和論述能力的中生代政治人物，相對於高雄市長陳其邁的政二代，柯志恩的清新形象將是競選優勢。

民眾黨曾倡議在高雄組成在野大聯盟，但最終未果。蔡壁如表示，既然國民黨都已經在高雄市提名市長參選人，就不是在野大聯盟概念。

蔡壁如指出，現在不論是民眾黨、國民黨、在野勢力或是中間選民，都有一個共同目標，就是阻止民進黨一黨獨大的怪獸繼續執政、掏空台灣。

至於民眾黨是否支持柯志恩，蔡壁如表示，民眾黨不會推高雄市長參選人，國民黨提名柯志恩是不錯的人選，民眾黨抱持開放態度，最大目標是力求民進黨不要繼續執政。（編輯：林興盟）1110621

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