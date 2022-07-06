台越中小學國際交流暖身 胡志明市駐處分享撇步

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（中央社記者陳家倫河內6日專電）駐胡志明市辦事處今天就中小學國際教育交流舉行說明會。駐處教育組秘書歐季曦提醒，台灣對越南要有一定認識，例如南越地區全年高溫沒有所謂「寒假」、越南家長很疼小孩等。

駐胡志明市辦事處今天舉辦中小學國際教育交流說明會，為疫後重啟教育交流作準備，台灣北、中、南地區共68所高中都有代表報名線上參加，包括高雄中學、政大附中、台南長榮高中、新竹香山高中等。

駐胡志明市辦事處教育組秘書歐季曦簡報時提醒，越、台兩地制度不同，越南學校在推行各種計畫時，須向上級主管機關請示，由於陳報事項多、程序繁雜，台灣應預留時間給對方作業並保持耐心。

歐季曦派駐胡志明市7年，對當地生活有自己的觀察，她提及，越南5至11歲族群的疫苗覆蓋率不到4成，反映的是即使越南的生育率遠高於台灣，但家長對小孩十分呵護，不願讓孩子冒險打疫苗，這可能與台灣的想像不太一樣。

歐季曦還說，越南地形狹長，北、中、南地區的口音不一，有時甚至會出現無法溝通的情況，若要聘請翻譯協助交流必須加以留意；再者，胡志明市沒有冬天，沒有所謂的「寒假」，在字彙的選擇上要能設身處地轉換。

教育部國民及學前教育署原民特教組組長蔡志明致詞時表示，台灣正在跨越COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，也正在為「解封」做準備，台灣高中為國際教育交流做準備現在是很好的時機點。

蔡志明指出，台灣的國小開始選修新住民語，這一點越南也很肯定，而新二代的學習，對台灣在國際、新南向政策的推廣上都有助益。目前台灣高中端修習越南語計有152班次、國中244班次、國小2078班次。

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駐胡志明市辦事處處長韓國耀表示，台、越關係很密切，2006年12月簽署台越教育合作協定，雙方教育合作交流規模持續擴大，現在有1萬7000多名越南學生到台灣求學，6年前只有4000多名。

他說，台灣約有10萬名越南籍配偶，就學中的越南籍配偶子女約11萬，每年還會舉辦新住民子女國際職場體驗活動，帶高職生到越南台商企業見習，擴大與越南高中的文化與語言交流，促成更多實際的合作方案。（編輯：黃自強）1110706