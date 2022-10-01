您致詞我台下拉票 陳時中蔣萬安黃珊珊搶攻青年票零互動

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台北市國際青年商會1日晚間在台北萬豪酒店舉行65週年慶典暨晚宴，民進黨台北市長參選人陳時中（前右3）出席和與會者致意。中央社記者趙世勳攝 111年10月1日

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）台北市長選戰激烈，藍綠白3位市長參選人晚間出席台北青商會晚宴，由於是先後到場，現場出現陳時中台上致詞、蔣萬安台下逐桌致意，換蔣萬安致詞時、黃珊珊在台下致意的「同場不同台」有趣畫面、較勁意味濃厚。

台北市國際青年商會今天晚間在台北舉辦65週年慶慶典，除總統蔡英文、行政院長蘇貞昌到場致詞，藍綠白3位台市長參選人原訂的「錯開」行程，因行程耽誤出現晚宴時「同場」畫面。

民進黨台北市長參選人陳時中率先到場，除先逐桌致意，並不時與現場來賓拍照寒暄；他在致詞時，也帶領黨籍市議員參選人一同上台，介紹給青商會會員認識盼爭取支持。

陳時中表示，希望大家在11月26日能夠支持民進黨提名的人選，同時希望大家能夠支持18歲公民權的複決，能擴大年輕人的參與，讓台灣的政治年輕化、未來能更好。

當陳時中在台上致詞時，國民黨台北市長參選人蔣萬安也來到現場，並開始逐桌致意，與現場與會者拍照；形成陳時中在台上請託，蔣萬安在台下致意拜票，相互較勁的畫面。

陳時中在致詞結束後，現場隨即高喊當選、氣氛熱烈，但直到陳時中離開前，未與蔣萬安有所互動。

蔣萬安致詞時則說，希望台北市未來能提供更好的平台，與青商會攜手努力，公私協力，與年輕朋友為社會奠定更好的基礎。

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就在蔣萬安致詞到一半時，無黨籍台北市長參選人黃珊珊來到現場，她身穿粉色青商會的背心，也開始逐桌致意，再度形成「您台上致詞、我台下致意」的分庭抗禮態勢。

有趣的是，當黃珊珊上台致詞時，蔣萬安再回台下繼續逐桌致意，而黃珊珊致詞完畢後，也繼續一桌一桌的請託致意；一人在會場的左半邊，另一人則在會場右半邊，每桌都不缺席，搶攻青年支持。（編輯：林克倫、張均懋）1111001

台北市國際青年商會65週年慶典暨晚宴1日晚間在台北萬豪酒店舉行，無黨籍台北市長參選人黃珊珊（前右2）出席，和與會者開心互動、合影留念。中央社記者趙世勳攝 111年10月1日