僑委盧曼菁被控霸凌 僑委會：榮譽職無涉權力關係

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）媒體報導，有僑民指控僑務委員盧曼菁霸凌、傷害僑界，僑委會卻冷處理。僑委會今天表示，僑務委員是義務榮譽職，只有志工服務出錢出力，不存在權力關係，也就無霸凌問題。

鏡週刊報導，美國密西根州僑務委員盧曼菁去年12月因自家公司門口懸掛五星旗備受質疑，日前又有僑民指控她霸凌，造謠傷害僑界人士及僑團，曾有僑民去年7月向總統府陳情，要求撤銷其僑委資格，僑委會至今沒有下文。

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僑委會今天向中央社記者表示，海外僑團或僑民間的個人糾紛，政府並無管轄權，也無權涉入或過問，因為僑團與僑民都屬當地政府管轄範圍，控訴人恐怕是誤解「霸凌」定義，並對官方定位錯誤認知。

關於盧曼菁在門口懸掛五星旗，僑委會委員長徐佳青去年12月在立法院外交委員會備詢時回應，盧曼菁擔任僑委後，公司門口就只有懸掛美國國旗，過往則是把所有往來客戶的國家國旗一併擺放；有告知接受聘任僑委，就不能有此行為。（編輯：謝佳珍）1140114