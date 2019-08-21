花蓮瑞穗文旦柚產期到 提前啟動行銷計畫

花蓮文旦柚受天候影響，預估今年減產約1至2成。對柚農而言，行銷季節性農產品具有沉重的壓力，因此中央和地方農政單位未雨綢繆，提早啟動行銷文旦柚。中央社記者李先鳳攝 108年8月21日

（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）花蓮瑞穗鄉以文旦柚為大宗農產，農委會今年提前啟動平穩價格、協助產銷措施，農糧署長胡忠一今天表示，收購花蓮400萬台斤格外品，穩定市場品質，並透過多元行銷開創商機。

農糧署表示，花蓮縣文旦柚種植面積約1013公頃，佔全國24%，今年受天候影響，預估減產約1至2成。為提升東部文旦柚附加價值及穩定產銷，輔導柚農成立「台灣文旦大聯盟」，加強行銷、加工、外銷等措施。

文旦柚採收時期大約在24節氣中的「白露」前後，而今年白露距中秋節不到一週的時間，對柚農而言，行銷季節性農產品具有沉重的壓力，因此中央和地方農政單位未雨綢繆，提早啟動行銷文旦柚。

農糧署長胡忠一、東區分署長陳昌岑、民進黨籍立委蕭美琴、花蓮縣政府農業處長羅文龍等人今天上午特別到花蓮瑞穗鄉產區視察，了解文旦柚種植採收情形，並宣布各項輔導銷售措施。

曾獲得花蓮文旦柚評比金牌的柚農陳金河說，去年產期在柚花開花結果時，碰上氣溫超過攝氏38度以上有9天，今年超過13天，對文旦柚生長造成影響，預估約減產1至2成，還好政府收購「格外品」（指規格以外的次級品），由農會收購重量12兩以上的大果，以減少柚農損失。

胡忠一表示，透過農會在花蓮地區收購400萬台斤的格外品，另外近年積極輔導柚農轉型產銷履歷驗證，提升品質與食安。政府有信心在中秋節前讓農民賣到好價錢，消費者也可以買到品質良好的文旦柚。

經統計至今年8月，花蓮文旦柚產銷履歷驗證面積約59公頃，較106年的5公頃增加54公頃，成長約10倍，柚農反應積極，驗證面積持續增加。

農糧署東區分署指出，文旦柚除鮮食之外，也可利用果皮果肉開發多元加工產品，例如柚皮精油清潔劑、洗手乳、文旦糕點、文旦啤酒、柚皮糖、柚花茶等產品，文旦柚也可入菜，推出季節限定的創意料理，提供民眾品嚐文旦柚的新選擇。（編輯：謝雅竹）1080821

花蓮文旦柚受天候影響，預估今年減產約1至2成。農糧署長胡忠一（後右4）、東區分署長陳昌岑（右站者）、民進黨籍立委蕭美琴（後右5）等人21日特別到花蓮瑞穗鄉產區視察。中央社記者李先鳳攝 108年8月21日