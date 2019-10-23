神父杜勇雄設計12座原民教堂 屏東縣政府出書

（中央社屏東縣23日電）屏東霧台鄉神父杜勇雄在屏東原住民鄉設計12座教堂，充滿原民色彩，其中，天主教霧台耶穌聖心教堂榮登「世界百大特殊教堂」，縣政府委託完成「杜神父與他的12座教堂」，今天新書發表。

今年55歲、霧台鄉魯凱族的杜勇雄，民國73年為天主教霧台耶穌聖心教堂修建設計具原民特色的教堂，不但木雕椅子是原住民勇士，聖母像也著魯凱族傳統服飾，深具魯凱族風貌的天主堂，榮登「世界百大特殊教堂」之列。

30多年來，杜勇雄一共在屏東的三地門、霧臺、瑪家、泰武等12個原民部落，設計了12座教堂，將屏東原住民的傳統文化與建築特色充份地表現在這些教堂中。

屏東縣政府委託屏東音樂家江敬業為杜勇雄在屏東設計的12座原民教堂寫書，「杜神父與他的12座教堂」今天在杜勇雄最新設計、並於月初完工的泰武鄉天主教佳平法蒂瑪聖母堂舉行新書發表。

原住民處長伍麗華說，去年8月，文化處在屏東美術館舉辦了1場「道路.真理.生命，原鄉天主教堂攝影展」，由江敬業擔任影片的攝影與製作，將杜勇雄神父設計的12座教堂介紹給世人，引發相當的迴響。

伍麗華說，今年由原住民處出版專書，經由江敬業深度的介紹，讓人們進一步按書索驥，了解這些教堂的語彙和隱喻，進而深度地體驗屏東原鄉部落之美。

杜勇雄說，每蓋一座教堂，都用心去領受土地的聲音，他舉天主教佳平法蒂瑪聖母堂為例，族語中的佳平部落（kaviyangan）意指「手掌心」，也成了這座教堂的設計主軸，透過信仰更能保存與彰顯文化的精髓。

江敬業說，去年7月，與文化處一同考察屏東縣二戰遺跡，走進馬仕耶穌君王堂歇腳，霎時被那份寧靜莊嚴的氛圍感動，因而走訪各原鄉紀錄每一座教堂，被杜勇雄設計的教堂深深打動。

原民處表示，「杜神父與他的12座教堂」不僅詳細介紹了12座教堂的細部，對12個部落的歷史特色也多所著墨，是原鄉部落最好的深度認知專書，一共有5萬5000多字、300張照片、並附加杜勇雄神父親自導覽12座教堂影片。（編輯：林沂鋒）1081023