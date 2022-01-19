中市天津年貨大街開跑 盧秀燕：拚活動正常舉行

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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市天津商圈年貨大街今天開跑，正值COVID-19疫情期間，市長盧秀燕表示，將全力以赴，讓各種年節活動及市民經濟活動能正常進行，希望所有的備案都是「備而不用」。

台中市天津路服飾商圈19日起至30日舉辦「2022天津商圈年貨大街-服服昇豐過好年」，集結約200家攤商，包括年貨糖果餅乾、南北乾貨、特色小吃及批發服飾等，盧秀燕下午到場出席開幕式，贈送歲末首禮，送出價值逾1萬元的純金小老虎，祝福市民新年快樂。

盧秀燕在開幕式中指出，到目前為止，在市民及市府共同努力下，台中疫情相對平穩，因此可以舉辦年貨大街活動，市民只要做好防疫，就可以安心選購。

由於國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，盧秀燕提醒，今年的年貨大街配合防疫，不開放試吃，請民眾落實全程戴口罩。因為病毒無法百分之百控制，萬一有風吹草動，市府不排除進行管制或備案，例如減少容留人數或其他限制性措施，最壞的狀況就是取消活動，市府將持續努力防疫，也請大家共同落實相關防疫工作，平安過好年。

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盧秀燕會後接受聯訪被問到一旦台中發生本土個案或有足跡來到年貨大街時指出，如果有確診足跡，場地一定會清消，並進行篩檢工作，最主要是要確保台中市整體場域安全，目前為止台中防疫人員都在線上，市府會全力以赴，讓各種年節活動及市民經濟活動能夠正常進行，希望所有的備案都是「備而不用」。

天津商圈年貨大街將舉辦到30日，期間至商圈會員店家消費滿300元還可獲得摸彩券，獎品總價值達40萬元，年貨大街摸彩箱封箱時間為30日中午12時，並於當日下午3時抽出獎項，商圈管委會歡迎民眾到天津商圈買年貨、添新衣。（編輯：黃世雅）1110119