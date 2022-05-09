更多編輯台推薦新聞：
獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作
生活

獲選美國國家科學院院士 馬中珮：若外星人進攻 人類勢必合作

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看
生活

超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩試劑 販售時間價格一次看

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂
生活

居家照護及居家隔離新制 隔離天數、何時採檢一篇看懂

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

防疫整理包》本土增4萬263例 超商全聯屈臣氏家樂福開賣快篩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

提供確診婦幼視訊診療 屏東號召18名醫師加入行列

2022/5/9 17:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）屏東今天新增773例本土確診，為加強照顧確診兒童及孕婦，縣府號召18名婦兒科醫師加入，提供婦幼視訊診療，加強關懷12歲以下兒童確診個案。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，為減少民眾到院所就醫而增加染疫風險，目前共有212家醫療院所提供視訊診療，為加強關懷兒童及孕婦確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），號召18名婦兒科醫師加入行列。

另外，轄內13家專責醫院及4家核心藥局已核准配置抗病毒藥物，醫生可透過視訊診療，並取得病人同意開立處方箋，讓民眾看病不用進醫院，縣府也呼籲民眾能多利用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

因應5月21日、22日即將到來國中教育會考，縣府宣布國中三年級學生考前一週以實體上課為原則，家長如再16日至20日期間向學校請防疫假，學校也要尊重學生狀況，並予以彈性准假，不列入出缺席成績計算，並提供線上教學。

縣府表示，今天773例確診中，以屏東市273例最多，其次為萬丹鄉66例。全校班級暫停實體課程校數為4校75班、部分班級暫停實體課程校數有58校120班。（編輯：黃世雅）1110509

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族