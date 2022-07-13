傳承茂林里部落文化 高市原民會辦課程培訓青年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）茂林區茂林里部落擁有獨特原住民文化，屬於瀕危語言族群，為保護文化傳承，高市原民會與部落合作開設狩獵文化課程，由部落耆老帶領部落青少年學習文化與技藝。

高雄市原民會對中央社記者表示，茂林區茂林里部落擁有高雄市獨有的原住民文化，雖官方畫分為魯凱族，但語言、文化及祭儀、傳說等都有別於屏東及台東的魯凱族，屬於瀕危語言族群。

原民會表示，為保護茂林里部落文化傳承，結合高雄市原住民族部落大學培育原住民文化人才的計畫，7月11日起至13日開設「茂林部落狩獵文化」課程，約有30名部落男性及約15名部落女性參與。

30名部落男性年紀約11歲到25歲，主要由部落耆老及老獵人們帶領，學習捕獵技能、認識狩徑、植物、搭建獵寮、辨識山林符號及勇士舞等山林智慧及文化。15名部落女性則學習做傳統小米束、祭典前夕學習編花環等技藝。

原民會表示，狩獵文化課程是讓部落青年學習在地獵人長久以來累積的傳統智慧，學習適應山林環境，並重視及敬畏山林生態及動植物，培養年輕一代族人透過親身體驗，以延續保育自然資源的觀念。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

茂林里部落會議主席詹忠義表示，文化復振及傳承需要部落、公部門及各方的協助。這次課程部落總動員，由部落長老帶著青年們學習文化，相信透過課程培育文化人才，對於傳承部落文化有相當大的助力。

原民會表示，30、31日還將於茂林里舉行祭典儀式，呈現包含族語傳承工作、成年禮、祭儀展演、傳統競技競賽等內容，也透過慶祝祭儀，讓部落青年學習及參與傳承文化工作。（編輯：黃世雅）1110713