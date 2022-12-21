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特色茶品國際競賽獲多獎 在新北市政會議獻獎

2022/12/21 13:33（12/21 14:06 更新）
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新北市農業局21日表示，三芝區茶農粟益民（圖）研發新產品櫻花茶，採用在地吉野櫻花原料，結合東方美人茶及紅茶，獲得日本「世界綠茶大賽金賞獎」金獎。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
新北市農業局21日表示，三芝區茶農粟益民（圖）研發新產品櫻花茶，採用在地吉野櫻花原料，結合東方美人茶及紅茶，獲得日本「世界綠茶大賽金賞獎」金獎。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市府輔導三芝、三峽及坪林茶農，以不同茶品獲日本「世界綠茶大賽金賞獎」、比利時「頂級美味大獎」、法國「世界茶葉大賽」金獎、英國「美食風味獎」，今天在市政會議獻獎。

新北市政府農業局今天表示，三芝區53歲茶農粟益民，經營茶園約16公頃，以在地吉野櫻花原料，結合東方美人茶及紅茶，以低溫乾燥方式保持花朵原貌，製作出櫻花茶；今年參加日本世界綠茶協會主辦「世界綠茶大賽金賞獎」獲得金獎，也打響三芝櫻花林名號。

農業局新聞稿表示，三峽區57歲茶農周玉成是第6代茶農，在當地經營茶行，他的茶園以友善方式管理及施用有機肥，製程掌握溫濕度與萎凋時間，豐富的製茶經驗展現蜜香紅茶獨特的蜜香及琥珀橙紅茶湯。

周玉成於2019年開始參加比利時國際風味暨品質評鑑所（ITQI）辦理「頂級美味大獎」，今年度第4次奪下評鑑三星獎；也獲得法國農產品加值協會主辦「世界茶葉大賽」獲金獎。他所產製的白茶，也獲「世界茶葉大賽」銀獎及銅獎，碧螺春綠茶獲優質獎。

農業局說，坪林區的60歲茶農謝金土，為第2代茶農，以往多以慣行農法耕作茶園，女兒謝佳妤將其中一處茶園採有機耕作，獲得綠色保育標章。所產包種茶首次參加英國美食協會主辦「美食風味獎」獲得三星獎、二星獎。

粟益民、周玉成、謝金土（由女兒謝佳妤代表）今天在新北市府市政會議獻獎，市長侯友宜讚許新北茶農今年獲國際茶界及美食界最高榮譽獎項，也透過精進製茶技術，提升茶葉國際競爭力與農業產值。

農業局長李玟表示，新北為吸引青年回流返鄉從事農業，除辦理評鑑與製茶技術競賽，也輔導將特色茶行銷國際，展現青農活力。（編輯：李錫璋）1111221

新北市農業局21日表示，坪林區的60歲茶農謝金土，首次以包種茶參加英國美食協會主辦「美食風味獎」獲得三星獎及二星獎。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
新北市農業局21日表示，坪林區的60歲茶農謝金土，首次以包種茶參加英國美食協會主辦「美食風味獎」獲得三星獎及二星獎。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
新北市農業局21日表示，三峽區茶農周玉成（圖）今年度第4次奪下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時也獲得法國「世界茶葉大賽」金獎。（新北農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
新北市農業局21日表示，三峽區茶農周玉成（圖）今年度第4次奪下比利時「頂級美味大獎」評鑑三星獎，同時也獲得法國「世界茶葉大賽」金獎。（新北農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
新北市三峽區茶農周玉成（左3）、李秀峰（左2）夫婦、坪林區茶農謝金土（由女兒謝佳妤代表，右3）、三芝區茶農粟益民（右2）等，21日在新北市政府市政會議中，將參加國際競賽所獲得獎項獻獎給市長侯友宜（中）。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
新北市三峽區茶農周玉成（左3）、李秀峰（左2）夫婦、坪林區茶農謝金土（由女兒謝佳妤代表，右3）、三芝區茶農粟益民（右2）等，21日在新北市政府市政會議中，將參加國際競賽所獲得獎項獻獎給市長侯友宜（中）。（新北市農業局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年12月21日
#周玉成
#謝金土
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