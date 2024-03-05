赤崁園區工程遭糾正 南市府：成功國小秋天復校

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（中央社記者張榮祥台南5日電）監察院教育及文化委員會通過糾正台南市政府辦理赤崁文化園區改造工程、影響成功國小學童受教權益案，市府今天表示，此案經調查研究已有成果，成功國小預定今年秋天113學年度復校。

監察委員今天新聞稿指出，台南市政府明知赤崁文化園區改造工程開挖區域有清代台灣縣署等地下遺構，先期規劃卻有欠周詳，未參採中央研究院、台南市建築師公會及文化部文資審議等相關建議，執意在成功國小挖設地下停車場。

監察委員認為此案造成工期延宕經年及增耗公帑，並影響成功國小學童受教權益及市府施政形象。監察院教育及文化委員會2月22日通過監察委員林國明、林盛豐提案，糾正台南市政府。

市府也發布新聞稿指出，赤崁文化園區位於都市早期開發重要地段，有停車空間需求，市府兼顧「都市整體發展」及「文化資產保存」，進行文化園區改造工程，以滿足居民生活需求，解決觀光停車問題。

市府文化局表示，此案在不預期狀況下發現清代民居遺構，影響工程施工，市府審慎處理，經分級調查研究已有成果，也讓工程持續進行；成功國小部分採優先處理，校舍提前完工，預定今年秋天113學年度復校。

文化局人員說，市府高要求對應文資相關開發事項，赤崁文化園區從願景規劃、發現文資、積極調整到回歸圓滿，期盼為日後歷史跨代文資場域整合留下重要提醒。

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創建於日本明治45年（西元1912年）的成功國小，位於台南市舊城區成功路，一牆之隔就是國定古蹟赤崁樓，成功國小2018年拆除校舍重建。老校友說，記憶所及，成功國小曾整建1次，現在是第2次。

成功國小因鄰近赤崁樓、台灣縣署遺構等重要文化資產，納入赤崁文化園區整體規劃，拆建時，全校師生暫借北區文賢國中上課，原訂今年寒假完工後返校，但因升級校園設備而延遲。（編輯：謝雅竹）1130305