艾蜜莉的異想世界導演籌資碰壁 求助Netflix

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（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國導演尚皮耶居內（Jean-Paul Jeunet）或許打造出21世紀至今最有名的法國電影「艾蜜莉的異想世界」（Amelie），但他因找不到資助新電影的傳統金主，被迫向Netflix求助。

法新社報導，影音串流平台龍頭Netflix成功與多位享負盛名卻無法順利籌措資金的製片人合作，製播電影作品，包括馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的「愛爾蘭人」（The Irishman）、艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的「羅馬」（Roma）和珍康萍（Jane Campion）的「犬山記」（The Power of the Dog）。

尚皮耶居內在尋找片商支持他的反烏托邦喜劇電影「烏龍智慧管家」（BigBug）時，也面臨類似問題。這部新片主要敘述在人工智慧無所不在的未來世界，當機器人全面失控群起叛變，人類將遭逢空前危機，今天在Netflix上映。

尚皮耶居內告訴法新社：「在法國幾乎沒有人想支持我的新電影，我差一點憂鬱症就要爆發了。」

「我要拍『黑店狂想曲』（Delicatessen，他的1991年劇情長片處女作）和『艾蜜莉的異想世界』的時候聽過一樣的話：這太奇怪了、太超脫世俗了、風險太高了。」

然而，Netflix打電話來的正是時候。尚皮耶居內說：「他們在24小時內就答應了。」

由於法國嚴格規定，電影必須上映3年後才能在串流平台播放，因此Netflix在法國面臨一些極大的障礙。為了取得讓步，Netflix在法國電影業投入大量資金。

尚皮耶居內不認為影音串流平台正在扼殺電影院。他說：「不會發生互相取代的情況。」

「（影音串流）平台還沒取代電影院，就像電影院沒有取代劇場一樣。大片還是會在電影院播映，世界正在改變，我們必須適應。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110211