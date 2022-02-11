更多編輯台推薦新聞：
圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看
文化

圖輯／百老匯音樂劇「貓」6度來台 華麗戲服布景搶先看

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

艾蜜莉的異想世界導演籌資碰壁 求助Netflix

2022/2/11 22:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎11日綜合外電報導）法國導演尚皮耶居內（Jean-Paul Jeunet）或許打造出21世紀至今最有名的法國電影「艾蜜莉的異想世界」（Amelie），但他因找不到資助新電影的傳統金主，被迫向Netflix求助。

法新社報導，影音串流平台龍頭Netflix成功與多位享負盛名卻無法順利籌措資金的製片人合作，製播電影作品，包括馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）的「愛爾蘭人」（The Irishman）、艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的「羅馬」（Roma）和珍康萍（Jane Campion）的「犬山記」（The Power of the Dog）。

尚皮耶居內在尋找片商支持他的反烏托邦喜劇電影「烏龍智慧管家」（BigBug）時，也面臨類似問題。這部新片主要敘述在人工智慧無所不在的未來世界，當機器人全面失控群起叛變，人類將遭逢空前危機，今天在Netflix上映。

尚皮耶居內告訴法新社：「在法國幾乎沒有人想支持我的新電影，我差一點憂鬱症就要爆發了。」

「我要拍『黑店狂想曲』（Delicatessen，他的1991年劇情長片處女作）和『艾蜜莉的異想世界』的時候聽過一樣的話：這太奇怪了、太超脫世俗了、風險太高了。」

然而，Netflix打電話來的正是時候。尚皮耶居內說：「他們在24小時內就答應了。」

由於法國嚴格規定，電影必須上映3年後才能在串流平台播放，因此Netflix在法國面臨一些極大的障礙。為了取得讓步，Netflix在法國電影業投入大量資金。

尚皮耶居內不認為影音串流平台正在扼殺電影院。他說：「不會發生互相取代的情況。」

「（影音串流）平台還沒取代電影院，就像電影院沒有取代劇場一樣。大片還是會在電影院播映，世界正在改變，我們必須適應。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110211

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族