加速RCEP談判 印度邀參與國協商化解分歧

（中央社記者康世人新德里13日專電）區域全面經濟夥伴協定（RCEP）的談判力拚在11月前完成，印度已邀請參與國代表14、15日在新德里進行談判，印度商工部長戈雅強調，將會保護國家利益。

包括印度在內，參與RCEP談判的各國正加速談判進度，承諾在11月底前完成。綜合印度媒體的報導，印度已邀請參與RCEP談判的各國代表14、15日在新德里召開會議，針對與RCEP夥伴國的協定草案內容交換意見。

印度的鋼鐵、乳業等行業已公開表達反對印度加入RCEP，印度希望趁這次會議與RCEP各國代表廣泛討論化解分歧，進一步取得共識以利各國就RCEP草案完成談判。

戈雅（Piyush Goyal）11日對媒體表示，總理莫迪指示他參加RCEP談判，並且採取一切措施保護印度國內產業。但與此同時，印度各界必須認知參加RCEP將有機會增加新技術、新外國投資和服務業開放等商業活動，也為印度出口商提供新的市場準入。

如果印度不參加RCEP，戈雅說，印度的出口業將處於不利地位。他強調，國家利益不能被一、兩個行業挾持，必須整體考量看待國家利益。

在印度鋼鐵、乳業代表反對印度參與RCEP之際，戈雅指出，製藥與棉花業將受益於印度參與RCEP。

被問到印度是否能與其他國家達成協議，以便在11月前完成RCEP談判，戈雅表示，愈早達成RCEP草案結論，對印度國內產業愈能提供充分保護，對印度來說也就愈好。

RCEP是東協十國加上中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和印度等6個自由貿易夥伴間的區域貿易協定，一旦協定簽署，將涵蓋全球國內生產毛額（GDP）的25%、全球貿易的30%、外國直接投資金流的26%及全球45%的人口。

在2018到2019財政年度，印度對中國及RCEP國家分別出現536億美元和1050億美元的貿易逆差，印度擔心一旦加入RCEP後，因貿易自由化而對中國商品的關稅降低或零關稅，進一步衝擊本土產業，因而積極尋求在擬定RCEP草案時，能夠更加平衡。

對印度有利的促進技術人員在RCEP各國更容易流通部分，印度雖然希望更為開放，但也面臨多數RCEP參與國家的反對。這些分歧，印度希望在14、15日與RCEP各國代表的會議中能獲得解決。（編輯：王永志）1080913