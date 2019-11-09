印度孕婦死亡率降低 可望提前達成永續發展目標

（中央社記者康世人新德里9日專電）印度內政部戶政署最新統計報告顯示，印度2015年到2017年的活產孕婦死亡率，比上一次調查（2014年到2016年）減少8個百分點，可望提前達成聯合國永續發展目標。

印度內政部戶政署（Registrar General of India）報告指出，印度活產孕婦死亡率（Maternal Mortality Ratio, MMR）從2014年到2016年的每10萬名生下嬰兒的孕婦有130人死亡，降到2015年到2017年的122人死亡，降幅達6.2%。

印度「五河新聞」報（5 Dariya News）今天引述印度衛生與家庭福利部（Ministry of health and family welfare）部長瓦德漢（Harsh Vardhan）說，這等於每年可減少近2000名孕婦死亡。

瓦德漢表示，只要這樣的下降趨勢持續下去，印度可望2030年實現的每10萬名生下嬰兒的孕婦低於70人死亡的永續發展目標，提前5年於2025年達成。

他也恭賀11個省，提前達到2017年「國家衛生政策」（National Health Policy 2017）目標，亦即2020年每10萬名生下嬰兒的孕婦僅100人死亡。

根據報告，在印度各省中，南部的卡納塔卡省（Karnataka）MMR減少最多，下降13個百分點；但北方省（UP）和馬德雅省（Madhya Pradesh）的MMR卻分別上升15個百分點，表現不佳。

印度中央政府聯合專員巴斯瓦爾（Dinesh Baswal）告訴「印度人報」（The Hindu），印度正透過國家衛生任務（National Health Mission）下的各種公共衛生計畫，強化健康衛生服務的品質和範圍。

巴斯瓦爾指出，印度也正朝向孕婦與新生兒在可預防原因下零死亡的目標邁進。

世界衛生組織（WHO）去年稱讚印度在降低MMR獲得進展，讓印度逐步實現2030年永續發展目標，把MMR降低到每10萬名生下嬰兒的孕婦中低於70人死亡。（編輯：王永志）1081109