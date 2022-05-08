母親節大禮 婦醫院廁所產女卡水管爸破管救回小命

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（中央社記者林行健新德里8日專電）孟加拉1名婦女7日在廁所意外分娩，嬰兒卡在水管內半小時之久，所幸嬰兒的父親砸破水管救回一命，目前母女均安，堪稱母親節最佳賀禮。

根據孟加拉報紙「每日星報」（The Daily Star）的報導，事件7日下午發生在孟加拉南部城市巴里沙爾（Barishal）的一家醫院。

報導說，這名母親因先前的檢查發現胎兒似無動靜，於是於昨天上午被送進醫院，院方決定施行剖腹生產手術，要求她的丈夫出去購買必要的藥品。

丈夫返回醫院時發現許多人在醫院廁所外圍觀，一問之下才聽聞自己的妻子在廁所生產，嬰兒卻卡在水管裏。

他聽到水管裏傳出嬰兒的哭聲，伸手試探企圖將嬰兒拉出，發現搆不著後立即衝到下一層樓，砸破懸掛在天花板下外露的水管，成功救回自己的小孩。

報導引述嬰兒的母親說，她因腹痛難耐，只好違反護士指示偷偷跑去上廁所，發現嬰兒滑落之後便大聲呼救。

院方人員說，這名母親「有些問題，才會以這種不尋常的方式分娩。」

根據報導，女嬰重1200公克，生理狀況沒有任何異常。（編輯：韋樞）1110508