教宗加國彌撒遇抗議 原民要求廢百年殖民教義

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（中央社加拿大聖安妮德博普雷28日綜合外電報導）羅馬天主教教宗方濟各今天在加拿大主持彌撒期間遭原住民女子短暫抗議，她們要求教宗廢除具數百年歷史、授權歐洲人在非基督教信仰的原住民土地殖民的教義。

法新社報導，這個小插曲發生在北美洲歷史最悠久的天主教聖壇魁北克省聖安妮德博普雷（Sainte-Anne-de-Beaupre）聖殿。85歲的教宗方濟各（Pope Francis）這次訪問加拿大，試圖修補天主教教會和原住民之間的緊張關係。

兩名女子在距離教宗只有幾步之遙的聖壇前展開一面橫幅，上面寫著「廢除教義」；這指涉的是「發現教義」（Doctrine of Discovery），是15世紀的教宗詔令，讓非基督教人民的統治以及土地的奪取合法化。

教宗正在加國為昔日原住民孩童在天主教經營的學校受虐情形致歉。教宗訪問加國期間，廢除這項教義的呼聲如影隨形。

不過，抗議橫幅有文字的那一面背對教宗，且迅速平靜地被撤走，彌撒持續進行未被打斷。

教宗後來在魁北克市（Quebec City）聖母大教堂（Notre Dame Cathedral）的佈道中使用了「性虐待」一詞，這是他此行首度提到這個字眼。加拿大原住民先前一直批評教宗未能處理這項議題。

不過，教宗並未在他的談話中特別提到原住民。

他說：「加拿大教會在遭到部分邪惡兒女傷害和摧殘後，已踏上一條新的道路。我特別顧念遭到性虐待的未成年人和弱勢子民，同時堅信必須採取堅定行動以及永恆承諾來應對醜聞。」

「在各位見證下，我再次請求所有受害者的寬恕。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110729