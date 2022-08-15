保護刻不容緩 聯合國恢復公海保育公約談判

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（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）經過4次沒有結果的會議之後，聯合國成員國今天將恢復談判，旨在敲定保護世界公海的公約。公海覆蓋近一半的地球表面，是重要但脆弱的資源。

許多非政府組織和受影響的國家表示，由於公海面臨的挑戰越來越高，要改善這片廣袤、但大致未受監管地帶的環境管理，這條公約為當務之急。

但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行讓談判腳步減緩兩年，今年3月的會議原本會有結論，也確實做出了進展，但時間卻不夠。

今天開始的新一輪會談在紐約聯合國總部舉行，8月26日結束。接近談判的人士指出，目前還不清楚這是否為最後一輪談判。

消息人士告訴法新社，與會者需要在兩個「宏大理念」之間找到折衷方案，一方面保護環境並規範人類活動，同時還要捍衛公海自由。

公海占海洋面積60%以上，但在很大程度上長期遭到忽視。公海受重視程度不如沿海，僅少數脆弱物種獲得保護，也只有1%的公海享有法律保障。

科學家已證明保護整個海洋生態系統的重要性，海洋產生人類呼吸的一半氧氣，並透過吸收人類活動排放的大部分二氧化碳，來限制全球暖化。（譯者：鄭詩韻/核稿：何宏儒）1110815