印度拚環保 象神節改在水塘做浸禮

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印度象神節（Ganesh Chaturthi）10天的活動，9日進入尾聲，信徒將象神像浸入水裡，象徵回歸自然。但近年來環保意識抬頭，印度政府開始禁止把神像放進河流或海洋，因此水塘成了替代地點。中央社記者林行健德里攝 111年9月9日

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（中央社記者林行健新德里9日專電）印度象神節（Ganesh Chaturthi）10天祭拜活動今天進入高潮，也就是舉行浸禮恭送象神回歸自然。但近年來環保意識抬頭，政府開始禁止把神像放進河流或海洋，因此水塘成了浸禮最夯選擇。

根據印度神話，濕婆神苦行期間，祂的妻子雪山神女（Parvati）用檀香糊捏出一個兒子相伴。有一天雪山神女正在沐浴，兒子守在門口，剛好濕婆神回家，兒子不讓祂進門，結果被濕婆神砍掉頭顱。

雪山神女得知後大怒，濕婆神只好趕快跑到森林，打算把所見第一個生物的頭取下接到兒子身上，結果看到是一隻小象，象頭神就這樣產生。

象神生日也就是象神節，據信是印度曆第6個月的第4天。對照西曆，今年落在8月31日，許多社區搭棚擺放象神像讓村民禮拜，一些家庭也在自家象神壇上布置鮮花、零錢，邀請親友前來頌經及敬拜。

德里市民拉克夏（Lakshya）介紹，象神主宰財富、智慧和幸運，圓滾滾的模樣讓祂特別受到印度民眾喜愛，民眾開始新生意或進入人生新階段時，如結婚、開學，都會拜一下象神，然後輕聲在祂耳邊許願。

一般相信，象神下凡的這幾天，會賜福人類。到了第10天，信徒把象神像浸泡到水裏，象徵回歸天上或回歸自然，並邀請祂明年再來。

在鄉村地區，浸禮一般是在河流或海邊進行，特別是在南印度地區，而在都市則是在家中水池或水容器舉行。

然而，大多數神像多是用石膏製成，加上油料等物質，丟到海裡或河中相當不環保，因此今年許多城鎮提出替代性作法，開放水塘、甚至臨時挖出一個，供民眾浸泡神像，過幾天後再由專人取出處理。

信徒狄維亞（Divya）說，環保意識愈來愈受重視，家中的神像就是以環保材料製成，放進天台的水壇裡會慢慢溶解。等完全溶解後，家人將拿這些水去澆花，為家裡招進財氣。

在德里郊外，地方當局同樣禁止在聖河亞穆納（Yamuna）舉行神像浸禮，許多信徒只好將就在水塘進行，但過程同樣敲鑼打鼓、無比虔誠，歡樂氣氛並不打折。

剛與同伴在塘邊結束浸禮的阿史士（Ashish）向中央社表示，他們這群朋友已經連續11年參與儀式，除了表達虔誠信仰之外，也傳承印度的文化。（編輯：周永捷）1110909