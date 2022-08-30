涉隱匿中資入主宣德 中國立訊精密負責人遭訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北30日電）中國連接線廠立訊精密於民國101年間入主台灣連接器廠宣德。北檢查出，立訊負責人王來春涉嫌隱匿中資，以香港公司名義入主宣德，今天依違反兩岸條例等罪起訴王來春等3人。

檢方指出，王來春於民國100年間亟需宣德公司的連接器關鍵技術，為迴避經濟部投審會對中資企業的審查，佯以香港明志公司名義在台設立公司的方式，取得宣德公司主要股權，隨即陸續派員掌控宣德公司業務、財務，入主經營宣德公司。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢方認定王來春與深圳立訊精密財務總監、台灣立訊公司負責人葉怡伶、宣德公司前總經理蔡健偉等3人，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例、偽造文書等罪，今天起訴3人。

另外，宣德公司於101年9月25日發布重大訊息，深圳立訊精密將透過香港聯滔公司認購宣德公司私募普通股。檢方查出，葉怡伶、蔡健偉知悉重大訊息後買賣股票，分別獲利新台幣300餘萬元、60餘萬元，今天也依違反證券交易法內線交易罪起訴2人。（編輯：張銘坤）1110830