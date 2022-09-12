國道1號北上麻豆段3車追撞 5人送醫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）國道1號北上台南麻豆段今晚發生遊覽車、工程車、廂型車共3輛車追撞事故，遊覽車上3名女性外籍移工及工程車上2名男子受傷送醫，皆意識清楚，事故原因由警方釐清中。

台南市政府消防局晚間8時21分接獲報案，國道1號北上約301公里處有3部車輛追撞事故，派遣1輛器材車及3輛救護車前往救助。

消防人員抵達現場後發現共有5名傷者，遊覽車上有3名年約20多歲的女性外籍移工輕傷，工程車上則有1名64歲男子、1名30歲男子受傷，5名傷者意識清楚，由救護車送往醫院治療。

有目擊者向警消人員表示，當時疑似遊覽車不明原因撞上前方工程車，工程車再被推移往前波及前方廂型車，詳細事故原因由國道警方釐清中。（編輯：唐聲揚）1110912